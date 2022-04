Il CIV inizia con la sorpresa nella classe SBK, la vittoria di Luca Vitali al primo successo per lui nella classe regina ed il ritorno alla vittoria di Honda nella serie tricolore dal 2008. Gara condizionata dalla pioggia iniziata a scendere a metà gara che ha tradito da prima Michele Pirro e poi Alessandro Del Bianco. Caduto anche Mattia Pasini, uno dei protagonisti più attesi che però alla prima curva ha centrato Andrea Mantovani facendo finire a terra entrambi. Grandissima rimonta di Niccolò Canepa, anche lui coinvolto nel contatto a inizio gara che chiude terzo dietro a Lorenzo Zanetti. Sia Del Bianco che Pirro hanno comunque tagliato il traguardo rispettivamente in nona e dodicesima posizione.

IL VINCITORE CHE NON TI ASPETTI

Luca Vitali si è aggiudicato il primo round del CIV SBK a Misano Adriatico. Per l’alfiere della Scuderia Improve – Firenze Motor è il primo successo nella classe SBK del CIV. Vitali che nel corso degli ultimi test aveva lasciato la pista dopo il primo turno per andare a discutere la tesi di Laurea può così festeggiare prima di tornare in pista centra un successo che lo scorso anno aveva più volte sfiorato. Sul podio con lui salgono Lorenzo Zanetti e Niccolò Canepa. “Zorro” in difficoltà con l’asciutto è riuscito con il cadere delle gocce ad avvicinare la zona podio mentre il campione del mondo EWC dopo un contatto ad inizio gara che lo ha costretto ad una rimonta a suon di giri record si è portato a lottare per le posizione di vertice.

Il cambio di gomme, ora Dunlop dopo anni di monogomma Pirelli, e la centralina unica hanno mischiato nuovamente le carte portando tre moto diverse sul podio. Honda torna al successo nel CIV SBK dopo quattordici anni! L’ultimo successo della casa giapponese risaliva alla gara di Misano del 27 luglio 2008 quando Norino Brignola batté in volata Luca Scassa su MV Agusta.

PIRRO E DEL BIANCO CHE ERRORI!

Il campione in carica e il suo runner up sono finiti entrambi a terra mentre erano al comando della gara. Al sesto giro quando i due avevano già scavato un piccolo distacco sugli inseguitori, Michele Pirro in uscita dalla curva del Carro perde il posteriore finendo a terra. Fortunatamente riesce a riprendere la via della pista e dopo un breve controllo ai box rientra in pista dove riesce a chiudere in dodicesima posizione, seppur doppiato. Non va molto meglio ad Alessandro Del Bianco che ormai lasciato solo dopo la caduta di Pirro aveva la vittoria in pugno. Purtroppo per il giovane talento quest’anno in forze al team Nuova M2 Racing è scivolato alle “rio” lasciando la strada al terzetto che poi si è giocato la vittoria.

ANCHE PASINI OUT, SETTIMO MORAIS E UNDICESIMO WEBB

L’esordio di Mattia Pasini nel CIV è durato poche centinaia di metri, infatti nel cambio di direzione della “Variante del Parco” ha tamponato la Panigale V4R di quello che sarebbe dovuto essere il suo compagno di squadra prima del passaggio in Yamaha. Sia lui che Mantovani sono finiti a terra colpendo Canepa che miracolosamente è rimasto in piedi chiudendo in terza posizione. Quarto posto per l’Aprilia di Alex Bernardi che nel finale con la pioggia che andava ad intensificarsi si era avvicinato alla lotta per il podio ma la bandiera rossa ha fermato la sua rincorsa. Quinto Flavio Ferroni davanti a Doriano Vietti Ramus, fratello di Celestino, al suo eserdio nel CIV SBK.

Settima piazza per la Kawasaki ZX10R di ritorno nel CIV dopo anni di assenza con Sheridan Morais in sostituzione dell’infortunato Samuele Cavalieri. Ottavo Michael Filla compagno di squadra di Michele Pirro, anche il pilota ceco era al debutto nel CIV riuscendo a cogliere una buona piazza. Chiudono i dieci Alessandro Del Bianco rientrato in pista dopo la caduta e Matteo Giacomazzo. Undicesimo Danny Webb sulla Suzuki in sostituzione di Kevin Manfredi mentre e tredicesimo Gianluca Sconza anche lui al debutto nel CIV.

Mathias Cantarini

Foto Bonora Agency