Niente di fatto per Mattia Pasini, il cui accordo con il Broncos Racing Team per il CIV 2022 è appena sfumato. Ora per il “Paso” si prospetta un’opzione in Moto2 al posto di Barry Baltus.

UN VERO PECCATO

Con i piloti a cui il CIV ci stava abituando in queste ultime stagioni, avere un Mattia Pasini a cavallo della Ducati V4R del Broncos Racing Team sarebbe stata la ciliegina sulla torta. La sfida con piloti come Niccolò Canepa, Alessandro Delbianco, Michele Pirro, Randy Krummenacher e tanti altri era sicuramente un punto chiave per il Campionato Italiano Velocità. Purtroppo, suddetta sfida pare sia sfumata, almeno per il 2022. Si è quindi risolto in un nulla di fatto l’accordo tra Pasini e Luca “Broncos” Conforti per il CIV, con buona pace delle nostre aspettative.

INTANTO MI ALLENO

Mattia però non è rimasto con le mani in mano, anzi ha preso la palla al balzo per poter iniziare un altro percorso. In questi giorni Pasini si trova a Misano Adriatico per provare con una Kalex marcata 54, il suo numero di gara. Il “Paso” non ha mai fatto segreto di voler prolungare la sua carriera agonistica, e sta lavorando proprio per poter proseguire il suo percorso. In previsione ci sarebbe la sostituzione di Barry Baltus, che visto l’infortunio è in forse per il round argentino. Se ci fosse il forfait, la Triumph Kalex Moto2 dell’RW Racing GP sarebbe a disposizione di Pasini, che nel mentre affila le armi.

I NASTRI DI PARTENZA

Per il CIV comunque sarà una stagione strepitosa, probabilmente la più equilibrata e combattuta dell’ultimo decennio. L’apertura a Misano Adriatico è prevista per il 2 e 3 Aprile, con il via dal venerdì mattina per le prove libere di tutte le classi. Con il passaggio di Delbianco in Aprilia, il secondo anno delle centraline Cosworth e le nuove gomme Dunlop sarà un’anno che promette battaglie per il titolo come mai visto fino ad oggi.

Alex Dibisceglia

