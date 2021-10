Si sono conclusi i giochi a Vallelunga con il Round 12 del CIV 2021, che hanno visto Bartolini e Stirpe titolarsi campioni italiani. Nella 300 ancora Vannucci in cima al podio, Pirro e Ferrandez firmano la doppietta.

SS300: ANCORA VANNUCCI AL TOP

Nella seconda giornata di gare per il Round 12 del CIV 2021 a Vallelunga è stato ancora Matteo Vannucci ad essere l’uomo da battere. L’alfiere AG Yamaha Junior Team ha nettamente surclassato un Bahattin Sofuoglu che ha terminato ben 6 secondi staccato dalla vetta. Terza posizione di Ieraci, che ha lottato con Coppola per buona parte della gara fino alla caduta del campano, fortunatamente illeso. In Top5 arrivano anche Roldan Nunez e Bergamini, davanti a Giannini e Martella.

MOTO3: PAURA ALLO START, BARTOLINI CAMPIONE

La Moto3 al CIV ha esordito con uno spavento per Van Den Goorbergh, autore di un highside al primo giro che lo ha miracolosamente lasciato illeso, nonostante il passaggio di tutti i compagni di categoria. La gara ha visto Bertelle guadagnare del margine subito però ricucito da Bartolini, autore di una splendida prestazione. Dopo un contatto avvenuto a 4 giri dal termine, Bertelle ha perso il passo di Bartolini a causa dell’esplosione del suo airbag, lasciando ad Elia la vittoria ed il titolo italiano.

SBK: VITALI DAVANTI E POI A TERRA, DOPPIETTA PIRRO

Il Round 12 del CIV SBK a Vallelunga ci ha lasciato con il solito duello tra Michele Pirro ed Alessandro Delbianco. In una prima fase anche Luca Vitali si era aggiunto alla contesa, per poi però essere scaricato a terra dalla sua Honda alla curva Roma. Il duo di testa ha poi proseguito il duello con un Delbianco in grandissimo spolvero, che ha perso la gara per soli 5 millesimi su Michele Pirro al traguardo. A podio, ma con discreto distacco dalla coppia vincente, anche Luca Bernardi. Top5 per Gabelliini e Ruiu con la BMW del team B Max Racing.

PREMOTO3: FERRANDEZ FIRMA IL BACK TO BACK

La Premoto3 è scesa in pista con una Vallelunga fredda e ventosa, cosa che nelle moto più leggere crea problemi più grandi rispetto alle SBK. Nonostante ciò, Ferrandez si è dimostrato ancora una volta il più competitivo sopravanzando Zanni al traguardo. Chiude il podio Liguori su Tiezzi ed Agostinelli, ma il trio di testa ha concluso con ben 7 secondi di vantaggio sulla quarta piazza. A terra Pini, con una caduta a metà gara fortunatamente senza conseguenze.

SUPERSPORT: STIRPE LA SPUNTA PER IL TITOLO, VITTORIA A CARICASULO

La gara della Supersport del Round 12 del CIV 2021 a Vallelunga è stata di gran lunga la più entusiasmante. Senza togliere nulla a Federico Caricasulo, che ha vinto in solitaria, ed a Hobelberger che ha concluso secondo, lo show è stato per la terza piazza. Stirpe e Mercandelli hanno battagliato per tutta la corsa, nonostante a Davide bastasse la quarta piazza per conquistare il titolo. Alla fine, dopo l’ennesimo contatto, Stirpe ha preferito lasciar andare Mercandelli capitalizzando i punti necessari per tornare al titolo italiano. Chiude il podio Roberto, che si deve accontentare della seconda posizione in campionato.

Alex Dibisceglia