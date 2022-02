Mattia Pasini e Matteo Ferrari tornano nel CIV, il primo nella SBK il secondo in SSP, per entrambi ad attenderli una Ducati. L’ex Moto2 correrà con la Panigale V4R del team Broncos con l’appoggio di Vince64. Il campione MotoE 2019 sarà invece al via della nuova classe SSP con la Panigale V2 del team Toccio Racing. I due tornano al CIV rispettivamente dopo diciannove anni il primo e quattro il secondo. L’obiettivo per entrambi è quello di mettersi in luce nelle rispettive categorie per puntare a tornare nel mondiale nel 2023.

In poche ore il CIV si arricchisce di due altri due piloti di caratura mondiale: Mattia Pasini e Matteo Ferrari. Due annunci tutto sull’asse Rimini-Borgo Panigale. Entrambi i piloti sono nati infatti a Rimini, seppur con 12 anni di differenza, e saliranno su una rossa di Borgo Panigale: Pasini in SBK e Ferrari in SSP.

PASO: “L’OBIETTIVO È IL MONDIALE 2023”

La partecipazione al CIV SBK di Mattia Pasini con il team Broncos sembrava ormai certa da settimane. Ma nelle scorse ore è arrivata la fumata bianca definitiva. Il “Paso” tornerà ad indossare tuta e casco dopo due anni dall’ultima gara a Misano nel GP d’Emilia Romagna Moto2 nel settembre 2020. In quell’occasione sostituì Jorge Martin, positivo al covid, sulla Kalex del team RedBull KTM Ajo chiudendo al sedicesimo posto la gara.

Pasini torna al CIV dopo 19 anni, quando nel 2003 salì sul podio in due occasioni nella classe 125. Dalla stagione successiva il riminese ha corso nel motomondiale tra 125, 250, Moto2 ed un anno di MotoGP. “Paso” aveva già assaggiato il ritorno nel settembre 2020 prendendo parte alle libere ed al Q1 della classe SBK e National Trophy 1000 del round imolese del CIV.

Dopo diverse giornate di test a Valencia ed un nuovo test oggi a Vallelunga è arrivato l’annuncio ufficiale della sua presenza nel CIV SBK. “Paso” condividerà l’esperienza con Andrea Mantovani all’interno del team Vince64 di Vincenzo Scandizzo col supporto tecnico di Broncos Racing che schiererà anche il confermato Lorenzo Zanetti.

“Sarà una nuova esperienza da non sottovalutare e, infatti, sto preparando tutto nei minimi dettagli come ho sempre fatto anche nel campionato del mondo. Sono felice di aver trovato l’accordo con Vince64 e Broncos Racing, così come lo sono di poter guidare una Ducati Panigale V4-R. Si tratta, in realtà, di un progetto a lungo termine il cui obiettivo principale è quello di approdare al mondiale Superbike nel 2023”, ammette Pasini, consapevole dell’alto livello della SBK nazionale. “Il CIV sta crescendo e cercherò di dare il massimo. Mi piace metterci l’anima quando corro e sono esigente con me stesso e con gli altri, ma Vincenzo e Luca sono ambiziosi quanto me e possiamo portare a casa grandi risultati”.

FERRARI RIABBRACCIA DUCATI ED IL CIV

Dopo quattro anni Matteo torna nel CIV e lo fa nuovamente con Ducati dopo tre stagioni passate in MotoE dove nel 2019 si è laureato campione del mondo. Nello stesso anno corse anche nel CEV Moto2 con meno fortuna abbandonando l’avventira spagnola alla fine dell’anno.

Matteo torna in Ducati con cui corse nel 2018 il CIV SBK sfiorando il titolo contro il compagno di squadra Michele Pirro nel team Barni Racing. Con la casa bolognese, nonostante gli impegni con la MotoE, i rapporti sempre stati buoni tanto che in questi anni oltre a ricoprire il ruolo di tester per la Panigale V4R WorldSBK e di istruttore nelle giornate in pista organizzate da Ducati ha sostituito in varie occasioni i piloti assenti nel WorldSBK.

Il riminese torna dunque in famiglia, correrà infatti nel team Toccio Racing, espertissima squadra emiliana composta da tecnici di altissimo livello con cui ha già lavorato in passato proprio nell’esperienza in Barni sfiorando il titolo SBK. Questa volta per lui niente SBK ma la nuova Panigale V2 e un’avventura tutta nuova nella SSP Next Gen.

Mathias Cantarini