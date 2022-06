La gara del CIV Supersport va alla wildcard di lusso Lorenzo Baldassarri che piega nel finale un coriaceo Roberto Mercandelli, terzo Matteo Ferrari. Il pilota marchigiano coglie il successo sulla pista toscana del Mugello vincendo la sua prima gara nel CIV. Il secondo posto di Roberto Mercandelli permette al pilota #93 di accorciare le distanze in classifica dal leader di campionato Massimo Roccoli. Vale lo stesso discorso per Matteo Ferrari, nostro ospite a Motorbike Circus martedì che si auspicava proprio un podio per ricostruire la corsa al titolo italiano.

BALDA PASSO MONDIALE

Lorenzo Baldassarri si è preso la vittoria di gara1 al CIV Supersport, la sua prima nella serie tricolore che ha abbandonato nel 2011. Allora infatti corse una sola stagione il CIV 125GP prima di passare nel CEV senza raccogliere nessuna vittoria. Undici anni dopo ci torna da pilota del WorldSSP e con umiltà si è calato a pieno nello spirito del CIV. Ha lavorato duro cercando di portare a termine la gara nel migliore dei modi. Subito davanti ha dovuto resistere al pressing di Roberto Mercandelli che per oltre metà gara gli è rimasto incollato al codone. Solo nel finale l’esperienza nello gestire le gomme in gare lunghe e calde come quella di questo sabato di metà giugno gli ha consentito di tenere un passo nel finale irresistibile per Mercandelli.

Il pilota del team Rosso e Nero ha poi gestito il vantaggio su un Matteo Ferrari velocissimo nel finale di gara che ha atteso per dieci giri nel gruppo degli inseguitori e poi liberatosi di loro si è preso il primo podio stagionale nel CIV. Per Ferrari, Toccio Racing, è il terzo podio conquistato in poco più di venti giorni sulla pista toscana dopo il podio e la vittoria conquistati proprio qui in MotoE. Quarta piazza per l’alfiere del Barni Spark Racing Team Nicholas Spinelli anche lui come Ferrari uscito alla distanza. Quinta piazza per Matteo Ciprietti che con la terza Ducati Panigale V2 nelle prime cinque posizioni. Questo conferma come la rossa di Borgo Panigale grazie agli ultimi aggiornamenti portati a Misano durante il WorldSSP si siano avvicinate alle Yamaha.

ROCCOLI E VALTULINI ATTARDATI

Il leader del campionato Massimo Roccoli ha chiuso in sesta posizione stringendo i denti contro le Ducati che lo circondavano. Nel finale però con la sua Yamaha Promo Driver, ha perso qualche posizione perdendo così dieci punti da Mercandelli. Settima posizione per Matteo Patacca con la Ducati del Renzi Corse mentre e solo ottavo Stefano Valtulini scivolato in fondo al gruppo a metà gara non è riuscito a recuperare perdendo così punti su tutti i rivali per il titolo. Nona piazza ma primo della 600 CIV per Marco Bussolotti dell’Axon Seven Team. Chiude in decima posizione il campione in carica del CIV Supersport Davide Stirpe con la nuova MV Agusta F3 800 che è sembrata ancora in grossa difficoltà in questa nuova “Next Gen”.

Mathias Cantarini