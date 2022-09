Trona il sole al Mugello e sul CIV, così le gare del pomeriggio vedono Matteo Vannucci vincere la SS300 mentre la Moto3 è andata a Vicente Perez Selfa. Nella PreMoto3 vittoria per Leonardo Zanni per soli undici millesimi su Brian Uriarte Diego. Vittoria per Sara Sanchez nella Women’s European Cup ed ora a una sola manche dal termine comanda la classifica con un solo punto su Beatriz Neila Santos.

MOTO3: PEREZ SELFA VINCE DALLA POLE

Vittoria in solitaria per Vicente Perez Selfa in gara1 del CIV Moto3, lo spagnolo ha fatto subito il vuoto concludendo con 5″ di vantaggio sul gruppo che si è giocato i restanti gradini del podio. La volata degli inseguitori ha visto Cesare Tiezzi superare Alberto Ferrandez Beneite di soli 63 millesimi. Quest’ultimo insieme al nostro Guido Pini sono stati selezionati per disputare la RedBull Rookies Cup 2023. Rimane giù dal podio per soli sette millesimi Biagio Miceli ora a 18 punti da Cesare Tiezzi destinato a lasciare il Mugello da nuovo leader del CIV Moto3 visto il passaggio di Nicola Fabio Carraro nel mondiale Moto3.

Quinta piazza per Daniel Da Lio davanti a Matteo Morri. Settimo lo spagnolo Daniel Munoz davanti a Leonardo Abruzzo, con Manuel Margarito e Alessio Mattei a chiudere la top10. Fuori classifica Guido Pini che questo weekend sta sviluppando una nuova moto ed utilizzando un motore punzonato lo scorso anno non può essere inserito in classifica.

SS300: VANNUCCI PROVA L’IMPRESA

Un’impresa quasi impossibile quella di Matteo Vannucci che vuole provare a vincere il CIV SS300 saltando due appuntamenti. Il pilota toscano infatti dopo aver già saltato il round di Misano sarà costretto a saltare anche il round conclusivo di Imola, sempre per le sovrapposizioni con il WorldSSP300. Per Vannucci una impresa quasi impossibile ora che dopo la vittoria di oggi deve ancora recuperare sei punti a Leonardo Carnevali 6 punti. Nonostante la vittoria di oggi Matteo Vannucci infatti resta secondo in campionato grazie alla terza posizione di Carnevali alle spalle di Oscar Nunez Roland. Quarta piazza per Alfonso Coppola beffato di soli quindici millesimi nella volata finale per il podio.

Emiliano Ercolani ha chiuso in quinta posizione precedendo il sudafricano Dorren Louriero. Settimo Nikolas Marfurt mentre è solo ottavo Emanuele Vocino. Quest’ultimo ora si trova a 30 punti da Carnevali con sole tre manche a disposizione per recuperare.

PREMOTO3: ZANNI SEMPRE PIU’ LEADER

Leonardo Zanni vince per soli undici millesimi sullo spagnolo Brian Uriarte Diego e allunga in campionato ora a trenta lunghezze su Giulio Pugliese. La bagarre per la vittoria ha compreso ben sei piloti ed ha regalato una gara combattutissima fino alla bandiera a scacchi. A completare il podio del CIV PreMoto3 alle spalle di Uriarte troviamo Lorenzo Cavalletto. Quarta piazza per Edoardo Liguori davanti a Giulio Pugliese ed il sudafricano Kgopotso Mononyane. Settima posizione per lo spagnolo Gonzalo Perez davanti a Luca Casagrande Contardi. Chiudono la top10 Xavier Martinez Sosa e Mattia Romito.

WOMEN’S EUROPEAN CUP: SARA’ TESTA A TESTA FINO ALLA FINE

Sarà una sfida fino all’ultimo metro, proprio come lo scorso nella Women’s European Cup. La lotta è ancora tra Beatriz Neila Santos, vincitore della competizione europea lo scorso anno per un solo punto proprio sulla connazionale Sara Sanchez che dopo la vittoria di oggi comanda la classifica proprio per una sola lunghezza. Terza posizione per Roberta Ponziani che oggi ha sfiorato la vittoria per soli tre decimi. Domani la pilotessa italiana potrebbe essere l’ago della bilancia nella lotta per il titolo europeo. Quarta posizione per Aurelia Cruciani lontana però 26″ dalla vincitrice ma che ha regolato Josephine Bruno e la sudafricana Jessica Howden. Settima piazza per Flavia Lucchetti davanti ad Isis Carreno, all’israeliana Ran Yochay ed a Martina Guarino a chiudere la top10.

Mathias Cantarini

LEGGI ANCHE: CIV | MUGELLO, ROUND 5 SUPERSPORT GARA1: SPINELLI IN VOLATA SU FERRARI