Il CIV saluta il Mugello con una giornata ricca di gare e spettacolo, oltre duecento piloti iscritti nelle varie classi del CIV sfidarsi in questa torrida giornata di giugno. In Moto3 la vittoria è andata a Guido Pini, giovanissimo talento azzurro nativo proprio si Scarperia. Combattutissimo il CIV SS300 con Leonardo Carnevali che sigla una doppietta così come l’americano Maxwell Toth nel trofeo Aprilia RS 660 Cup. Le gare del National Trophy sono state invece vinte da Nicolò Castellini e Luca Salvadori.

MOTO3

Vittoria per Guido Pini nel CIV Moto3, reduce dal quinto posto in ETC a Barcellona alla prima sua gara stagionale nella serie tricolore Guido Pini centra la vittoria di gara2. Pini fa il profeta in patria abitando lui a Scarperia a pochi metri dal circuito del Mugello. Battuto in volata lo spagnolo Alberto Ferrandez Beneite. Terza posizione per Biagio Miceli lontano però dodici secondi dalla coppia di testa, il pilota del Team Gresini ha avuto la meglio di Cesare Tiezzi per soli trenta millesimi.

Finito a terra al primo giro il leader di campionato Nicola Fabio Carraro così come Vicente Perez Selfa, altro pilota che sarebbe stato protagonista per la vittoria. Quinta piazza per Michele Amadori, davanti a Claudio Lolli.

SS300

Festeggia la sua prima doppietta nel CIV SS300 Leonardo Carnevali che beneficia della penalità di Matteo Vannucci per recuperare dieci punti al toscano in classifica. Vannucci infatti, scattato male torna presto nel gruppo di testa e si presenta sul traguardo in prima posizione. Nell’ultimo giro mentre provava ad allungare su Carnevali e Nunez Roldan finisce sul verde in uscita dell’Arrabbiata2 dovendo cedere una posizione a gara finita. Vannucci perde così la possibilità di vincere sul suo circuito di casa e soprattutto dieci punti dal rivale.

Terza posizione per lo spagnolo Oscar Nunez Roldan che si è presentato al CIV lottando con due piloti di altissimo livello come Vannucci e Carnevali. Quarta posizione staccato però di un secondo per Emanuele Vocino che precede Alfonso Coppola, terzo ieri in gara1.

PREMOTO3

E’ Giovanni Boggio a prendersi la prima posizione in gara2 nel CIV PreMoto3, una volata lunga dodici giri quella che lo ha portato a superare Brian Uriarte Diego per soli diciannove milleismi. Terza piazza per Giulio Pugliese che manca la vittoria per centodieci millesimi con Leonardo Zanni quarto a due decimi da Boggio. Zanni resta comunque leader del campionato PreMoto3 con 28 punti di vantaggio su Pugliese.

NATIONAL TROPHY 600

Nell’unica gara del weekend del National Trophy 600 a conquistare dopo la pole position anche la vittoria è Nicolò Castellini. Ha avuto la meglio per soli trentacinque millesimi su Roberto Farinelli che è rimasto incollato alla ruota del pilota #47 dal primo metro di gara. Conquista un podio importantissimo Andrea Tucci, l’unica Yamaha nelle prime posizioni ha beffato nella volata per il podio Marco Marcheluzzo. Staccato dai primi quattro troviamo Michael Coletti che ha preso la quinta posizione dopo una lunga battaglia con Francesco Prioli, Paolo Grassia e Nicola Bernabè.

NATIONAL TROPHY 1000

La gara del National Trophy 1000 è stata caratterizzata da due bandiere rosse che ne hanno accorciato la durata a soli sette giri. Una gara così corta con un folto gruppo di piloti che volevano conquistare la vittoria ha così generato una gara spettacolare con una battaglia a colpi di sorpassi e contro sorpassi. Alla fine a uscire per primo dalla “Bucine” è stato Luca Salvadori che si prende la prima vittoria stagionale accorciando in classifica. Seconda posizione per Gabriele Giannini staccato di soli 51 millesimi di secondo con Simone Saltarelli terzo a due decimi. Il gruppo di testa era composto anche da Fabrizio Perotti che però nel finale non è riuscito ad attaccare una posizione per il podio. Chiude quinto il leader del campionato Christian Gamarino lontano dalle posizioni in lotta per la vittoria.

TROFEO APRILIA RS 660 CUP

Risuona anche oggi al Mugello “The Star-Spangled Banner” per la vittoria di Maxwell Toth, l’americano si è preso la vittoria in volata per soli 40 millesimi su Francesco Mongiardo. Terza piazza per Giuseppe De Gruttola che fino alla fine si è giocato la vittoria insieme a Toth e Mongiardo. Quarto Lorenzo Sommariva davanti all’altro americano Kaleb De Keyrel tutti nel gruppone che si è giocato la vittoria. Chiude staccato di dodici secondi Alessio Finello, impiegato con il team Gresini MotoE e qui wild card. Lui come Tommaso Marcon nonostante il primo ed il terzo tempo in qualifica essendo wildcard sono scattati dalla corsia box. Marcon si è poi ritirato come ieri dopo un solo giro mentre Finello ha recuperato fino alla sesta posizione.

Mathias Cantarini