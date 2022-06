In una caldissima giornata di giugno si è conclusa la prima giornata di gare del CIV dal circuito toscano del Mugello, le alte temperature hanno reso la vita durissima a tutti i piloti. Nella Moto3 la vittoria è andata a Nicola Fabio Carraro che allunga in classifica mentre nella SS300 Carnevali ha battuto in volata Matteo Vannucci. Successo di Leonardo Zanni in PreMoto3 mentre gara1 del trofeo Aprilia RS 660 Cup è andata all’americano Maxwell Toth.

MOTO3: CARRARO IN VOLATA

E’ stata la solita battagliata gara del CIV Moto3 con un gruppo di quattro piloti che si è giocato la vittoria fino all’ultimo metro prima del traguardo. Alla fine è Nicola Fabio Carraro ad uscire meglio dalla Bucine e tagliare per primo il traguardo. Per lui un ultimo giro fenomenale condotto in testa spingendo per creare quel piccolo margine necessario affinché gli avversari non riuscissero a superarlo nonostante la scia. Si deve accontentare dunque del secondo posto Biagio Miceli al terzo podio stagionale.

Completa il podio lo spagnolo Alberto Ferrandez Beneite con Guido Pini che si deve accontentare della medaglia di bronzo. Chiudono invece staccati di quasi 8″ Cesare Tiezzi, quarto e Cristian Lolli quinto.

PREMOTO3: ZANNI PER 23 MILLESIMI

Un’arrivo al fotofinish quello del CIV PreMoto3 con Leonardo Zanni che per soli ventitré millesimi ha avuto la meglio dello spagnolo Brian Uriarte Diego e per trenta millesimi su Edoardo Liguori. I tre hanno fatto gara solitaria giocandosi il podio fino alla bandiera a scacchi. E’ purtroppo scivolato Mattia Romito a metà gara mentre si trovava al comando della gara e sicuramente avrebbe potuto lottare coi tre. Quarta piazza per Luca Agostinelli che per soli due millesimi ha preceduto Gabriel Tesini.

SS300: CARNEVALI BEFFA VANNUCCI

Sembrava una storia già scritta, il pilota di casa che vince dopo esser scattato dalla pole, invece Leonardo Carnevali ha strappato la vittoria a Matteo Vannucci. I due hanno fatto gara solitaria prendendo da subito margine sui colleghi. Negli ultimi passaggi sono poi iniziati i giochi tattici con entrambi i piloti che non volvano concedere al rivale la scia sull’ultimo rettilineo. Alla fine a festeggiare è Carnevali che dopo tre secondi posti centra la sua prima vittoria. Beffato per 123 millesimi Vannucci che sicuramente domani proverà a conquistare il quarto successo stagionale bel CIV.

Alle loro spalle anche la lotta per l’ultimo gradino del podio è stata intensa con ben cinque piloti che se la sono giocata in volata. Alla fine a salire sul podio è Alfonso Coppola che dopo averlo sfiorato nel WorldSSP300 a Misano riesce a conquistarlo al CIV. Il gruppo alle sue spalle chiuso in due decimi vede Nikolas Marfurt, lo spagnolo Oscar Nunez Roldan, Emanuele Vocino e Alessando Zanca.

APRILIA RS 660 CUP: PRIMO GRADINO DEL PODIO A STELLE E STRISCE

Nella gara interrotta ad un giro dal termine dalla bandiera rossa a festeggiare è Maxwell Toth che centra la vittoria nel trofeo Aprilia RS 660 Cup davanti a Giuseppe De Gruttola e Lorenzo Sommaviva. Quarta piazza per un altro americano, Kaleb De Keyrel con Yari Favero quinto.

