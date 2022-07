Roberto Mercandelli si prende anche Gara2 del CIV Supersport, dopo la vittoria nella “Racing Night”, “Merca” si è ripetuto nella gara della domenica strappando la vittoria a Matteo Ferrari con un sorpasso al “Curvone” al penultimo passaggio. Seconda posizione del podio per Nicholas Spinelli che nell’ultimo passaggio riesce anche lui a sorpassare il pilota di Toccio Racing. Quarta piazza per Massimo Roccoli che mantiene la testa del CIV con soli otto punti di vantaggio su Mercandelli.

GARA RIPARTITA DOPO BANDIERA ROSSA

La gara del CIV Supersport è stata interrotta dopo quattro passaggi per la rottura del motore di Andrea Giombini prima del “Tramonto”. A causa della perdita d’olio sono finiti a terra Kevin Zannoni, Simone Saltarelli e Daniel Blin. La gara è poi stata ripresa sulla distanza di quattordici giri.

MERCANDELLI RIAPRE LA SUPERSPORT

E’ un weekend perfetto per Roberto Mercandelli che dopo la pole position e la vittoria nella “Racing Night” si prende anche la vittoria in gara2. “Merca” partito alle spalle del gruppo di testa e piano piano è risalito fino a mettersi alle spalle di un coriaceo Matteo Ferrari. Il pilota del Toccio Racing ha comandato la gara fino al penultimo passaggio quando Mercandelli si è gettato all’interno al curvone. Un sorpasso incredibile che è valso la vittoria al pilota del team Rosso e Nero. Ferrari ha provato a replicare all’attacco ma nell’ultimo giro al “Carro” è stato Nicholas Spinelli ad attaccare il pilota Gresini Racing in MotoE. Il podio è dunque così composto: Roberto Mercandelli, Nicholas Spinelli e Matteo Ferrari.

ROCCOLI QUARTO ANCORA LEADER

Nonostante la quarta posizione in gara Massimo Roccoli mantiene la prima posizione in campionato anche se ora Mercandelli, Spinelli e Ferrari sono sempre più vicini. Tra il sei volte campione italiano ed i rivali ci sono rispettivamente otto, quattordici e trentatré punti. Quinta piazza per Matteo Patacca staccato dieci secondi dal gruppo di testa. Sesta piazza per Davide Stirpe, il campione italiano Supersport in carica alla sua miglior gara stagionale con la nuovissima MV Agusta F3 800. Il pilota romano ha superato in volata Stefano Valtulini e Emanuele Pusceddu, primo dei piloti iscritti alla categoria CIV SS. Nono Marco Bussolotti, anche lui iscritto alla categoria CIV SS di cui mantiene la leadership, mentre chiude la top10 Michael Canducci. Terzo della classifica CIV SS, Armando Pontone quattordicesimo assoluto.

Mathias Cantarini