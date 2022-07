Si accendono i riflettori del Misano World Circuit per la prima gara del CIV Supersport, all’esordio nella “Racing Night” nel sabato sera romagnolo. A vincere una gara spettacolare è Roberto Mercandelli che dopo un avvio difficile si è messo al comando dettando il passo fino alla bandiera a scacchi. Salgono sul podio con lui Nicholas Spinelli e Massimo Roccoli, ancora una volta sul podio in questa stagione consolidando la sua leadership in campionato.

A MERCANDELLI LO SPETTACOLO DELLA RACING NIGHT

Il CIV Supersport debutta nella gara in notturna e lo fa nel migliore dei modi, con una gara spettacolare. I piloti hanno potuto saggiare solo giovedì sera la pista in condizioni di scarsa luminosità a causa dell’annullamento delle qualifiche 1 ieri sera dopo che la pioggia è scesa a rovinare i piani dei piloti. Questo non ha rallentato Roberto Mercandelli che dopo i primi giri alle spalle di Matteo Ferrari si è messo al comando guadagnando fino ad un secondo sugli inseguitori e poi gestendo il gap negli ultimi passaggi di gara. L’oscurità scesa lentamente sulla pista ha reso ancora più spettacolare una gara che nel gruppo di testa a visto Nicholas Spinelli e Massimo Roccoli duellare per la seconda posizione sul podio con l’alfiere del Barni Spark Racing Team a spuntarla sul leader di campionato.

Si è dovuto accontentare della quarta piazza Matteo Ferrari che dopo un ottimo avvio ha perso contatto con i piloti in lotta per il podio e gestendo il vantaggio sugli inseguitori. Quinta posizione per Lorenzo Gabellini, rientrante nel CIV dopo un inizio di stagione ai box. Per “Gabella” campione italiano Supersport 2019 un ritorno in grande stile. Sesta piazza per Matteo Patacca che precede Simon Jespersen e Stefano Valtulini. Chiudono la top10 Luca Ottaviani e Matteo Ciprietti.

Mathias Cantarini