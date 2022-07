Torna la “Racing Night” a Misano per il CIV Superbike, lo scorso anno nel debutto di questa spettacolare gara che come dodici mesi fa è stata vinta da Michele Pirro. Il pilota Ducati si è imposto all’ultimo su un coriaceo Alessandro Del Bianco che ha comandato tutta la gara fino a tre giri dal termine. Nel finale Del Bianco si è riavvicinato facendo anche il giro veloce della gara ma per un piccolo errore non è riuscito a portare l’attacco decisivo alla vittoria. Torna sul podio in terza posizione Luca Vitali, vincitore della gara d’apertura della stagione proprio qui a Misano.

PIRRO ILLUMINA MISANO

Una gara veramente spettacolare quella condotta da Michele Pirro ed Alessandro Del Bianco. Proprio quest’ultimo, partito dalla pole si è messo subito al comando staccando gli inseguitori di oltre un secondo e mezzo solo nel giro d’apertura! A questo punto è però iniziata la rincorsa del collaudatore Ducati MotoGP. Il pilota pugliese ha ridotto sempre di più il gap da Ale fino ad accodarsi. Un primo attacco alla “Variante del Parco” porta Michele al comando ma Del Bianco risponde alla “Quercia” riportandosi al comando. A questo punto Michele sferra l’attacco decisivo al “Carro” mettendosi al comando della gara. Del Bianco dopo un primo momento di smarrimento negli ultimi due passaggi sigla i due migliori giri della gara stampando un incredibile 1’35″946. Purtroppo per il pilota Aprilia un errore in uscita dal “Carro” dove ha preso il limitatore non gli ha consentito di attaccare Michele Pirro.

Una gara incredibile alle spalle del duo di testa con Luca Vitali che nonostante i limiti che la nuova CBR1000RR-R sta mostrando in questa stagione torna sul podio dopo la gara d’apertura della stagione. Quarta piazza per Lorenzo Zanetti anche lui al rientro nel CIV dopo l’infortunio subito nel warm up lap di gara2 a Misano lo scorso aprile. Per “Zorro” una gara fondamentale in previsione del suo ritorno anche nel EWC. Quinta piazza per Andrea Mantovani che scattato dall’ultima posizione a causa della caduta nel primo giro lanciato nell’unico turno di qualifica disputato è riuscito a recuperare fino allta top5.

Sesta piazza per Simone Corsi al debutto nel CIV Superbike sulla Yamaha R1 del Keope Motor Team. Il pilota Forward Racing in Moto2 ha corso come wild card in sostituzione di Niccolò Canepa conquistando una buona sesta posizione. Settima piazza per un’altra wild card, Simone Saltarelli. Normalmente impegnato nel National Trophy, si è schierato anche nel CIV Superbike riuscendo a chiudere in un ottima settima posizione. Ottavo Randy Krummenaker, lo svizzero che scattava dalla terza piazza ha faticato ad adattarsi alla condizione di scarsa visibilità scivolando velocemente nel gruppo centrale. Nona posizione per Alex Bernardi che con la seconda Aprilia si mette alle spalle Doriano Vietti Ramus.

Undicesima posizione per il nostro ospite di martedì a Motorbike Circus Kevin Manfredi. Da segnalare anche il ritorno in pista di Samuele Cavalieri, tredicesimo, che dopo l’infortunio subito a Cremona ad inizio stagione ha potuto finalmente debuttare nel CIV Superbike in sella alla Kawasaki.

Mathias Cantarini

