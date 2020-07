Partirà domani il secondo weekend del CIV sul circuito di Misano Adriatico. Sotto i riflettori nella classe SBK la sfida tra Michele Pirro e Lorenzo Savadori con un’incognita in più: la presenza di Xavi Fores con la Kawasaki del team Puccetti Racing in configurazione WorldSBK. Presenti anche Lucas Mahias e Philipp Oettl nella classe SSP con moto in configurazione CIV.

Il circuito romagnolo sarà teatro del terzo e quarto round dell’ELF CIV 2020. Dopo i verdetti dei primi due round del Mugello i piloti tornano in pista in Romagna: chi per confermarsi e chi per cercare riscatto. Tra quelli che cercano conferma sicuramente troviamo i leader delle classifiche che a partire da oggi portano sul capolino la tabella tricolore.

SBK

Lorenzo Savadori nella SBK dovrà cercare di contenere Michele Pirro e Samuele Cavalieri entrambi in cerca della doppia vittoria. Chi invece cerca riscatto è senza dubbio Alessandro Del Bianco che al Mugello non ha completato nemmeno un giro in gara a causa di due cadute. Pirro e Savadori sono chiamati a tener testa a Xavi Fores, che correrà come wildcard con la moto in configurazione WorldSBK. Per Fores si tratta di un allenamento a soli sette giorni dal via del mondiale a Jerez. Sarà comunque interessante vedere il livello di due pezzi da novanta del CIV come Pirro e “Sava” contro una moto da mondiale. Non sarà presente Matteo Baiocco appiedato dal team ZPM per “motivi economici”. Cambio di casacca invece per Kevin Calia che è passaTom dalla Suzuki del Team Penta alla BMW del team DMR Racing Team.

SSP

Nella classe SSP il leader della classifica Luca Bernardi avrà sicuramente un weekend impegnativo per gestire i tanti rivali pronti a riprendersi la testa della classifica. I nomi sono sempre quelli: Massimo Roccoli, Davide Stirpe, Marco Bussolotti e Stefano Valtulini. A mischiare un po’ le carte potrebbero essere le due wildcard iridate di Lucas Mahias e Philipp Oettl con le Kawasaki ZX-6R del team Puccetti Racing che contrariamente a quanto fatto da Andrea Locatelli al Mugello correranno con la moto in configurazione CIV con prestazioni quindi molto più simili a quelle dei “titolari”.

Mathias Cantarini