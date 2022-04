Il Campionato Italiano Velocità presenta a Misano il “Progetto Compensazione CO2 CIV Green 2021”. In piena linea con gli obiettivi prefissati nel 2019 insieme al comune di Misano Adriatico, Arpae e Misano World Circuit il CIV compenserà le proprie emissioni con la piantumazione di alberi nei pressi del circuito. Nel corso della stagione 2021 è stato calcolato l’impatto inquinante delle moto e lo scorso 21 aprile sono state piantate le 60 piante. A fine anno il CIV dovrebbe ricevere la certificazione ISO 20121:2013 rendendolo il primo campionato motociclistico ad impatto zero al mondo!

LA RACCOLTA DEI DATI INQUINANTI

Nel corso della passata stagione il Campionato Italiano Velocità ha monitorato grazie agli specialisti ISPRA le informazioni di gara in gara sull’impatto inquinante delle moto in pista. Un calcolo complesso fatto analizzando per ogni turno, di ogni categoria il numero di moto ed il numero di giri realizzato. Questo dato moltiplicato per l’impatto inquinante della moto diverso da moto a moto ha generato il risultato finale della CO2 emessa. Il calcolo ha mostrato che il CIV ha emesso, ogni gara, una quantità di CO2 assorbibile da un numero compreso tra i 9 e 11 alberi. Oltre all’aspetto inquinante i tecnici hanno considerato anche l’impatto acustico su tutti i circuiti coinvolti (oltre a Misano il CIV corre anche a Mugello, Imola e Vallelunga, ndr).

L’IMPATTO SOCIALE

Il progetto coordinato dalla Commissione Ambiente e dal Comitato Italiano Velocità FMI con il supporto dei Delegati Ambientali FMI e dei Comitati Regionali, ha visto il coinvolgimento dei rispettivi autodromi sede del CIV e delle amministrazioni locali. Le fasi di studio tecnico prevedono una divulgazione presso complessi scolastici dei comuni interessati. Attraverso il coordinamento con le rispettive direzioni scolastiche ed il supporto del Dipartimento Educazione Stradale di FMI. Verranno coinvolte le direzioni tecniche dell’Autodromo del Mugello, dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, dell’Autodromo di Misano e dell’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga. Per la parte divulgativa, verranno interessati i Distretti scolastici comunali di Misano Adriatico, Scarperia e San Piero, Imola e Campagnano di Roma. Il tema importante della sensibilizzazione dei giovani studenti sulle tematiche ambientali, avverrà attraverso momenti di formazione e divulgazione, concorsi di idee, fotografia, disegno e/o pittura.

LA PIANTUMAZIONE DEI PRIMI 60 ALBERI

Lo scorso 21 aprile, primo giorno di primavera e giornata internazionale delle foreste, sono state piantate le prime 60 piante. Tante ne sono servite per ridurre l’impatto della stagione del CIV 2021. Grazie anche al supporto del Comune di Misano, del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pieve Santo Stefano, fornitore degli alberi, e della GEAT, società che cura il verde a Misano. Gli alberi scelti dal corpo forestale dell’Arma dei Carabinieri in modo da non impattare sulla biodiversità del territorio di Misano Adriatico. Tutte e 60 le piante infatti sono poste a pochi centinaia di metri dall’autodromo “Marco Simoncelli” di Misano in un area accanto alla rotonda che dalla “strada statale 16” porta alla pista. Si possono monitorare tutti i progressi delle piante, la loro posizione e scegliere di prendersene cura presso il sito messo a disposizione dal Ministero della Transizione Ecologica: https://unalberoperilfuturo.rgpbio.it/

IL CIV SARA’ IL PRIMO CAMPIONATO AD IMPATTO ZERO

Considerato l’impegno per il continuo miglioramento della sostenibilità del motociclismo FMI. E’ stato anche deciso di avviare la certificazione del CIV secondo la ISO 20121:2013, relativa alla sostenibilità ambientale dei grandi eventi. Cosa che farà del CIV il primo campionato motociclistico al mondo con certificazione di sostenibilità.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Come FMI teniamo moltissimo al rispetto dell’ambiente e il progetto CIV Green ne è la testimonianza. Lo abbiamo sviluppato lo scorso anno grazie alla Commissione ambiente, creata nel 2017. Un lavoro, quello legato alle tematiche ambientali, che abbiamo realizzato anche attraverso il protocollo stipulato con il Corpo forestale prima e con i Carabinieri poi. In virtù del quale, uno degli obiettivo che stiamo consolidando è quello legato alla formazione dei Carabinieri motociclisti, svolta appunto dalla FMI. A testimonianza del nostro impegno come istituzione. Non posso quindi che ringraziare tutte le autorità presenti oggi e tutti coloro che grazie al loro impegno hanno realizzato il progetto CIV Green. Un ringraziamento particolare per quanto fatto va al Generale Mari”.

Mathias Cantarini

LEGGI ANCHE: CIV | SBK, MISANO GARA 1: PRIMO SUCCESSO DI VITALI