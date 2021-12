Il CIV SBK continua a prendere forma con la conferma di Gianluca Sconza sulla Yamaha YZF-R1M dello Speed Action Team. Il classe 2003 esordirà così nella classe regina del CIV dopo una sola stagione nella 600 proprio con lo Speed Action Team.

PROSEGUE IL RILANCIO DELLA SBK

Lo Speed Action Team torna nel CIV SBK dopo tre anni di sosta e lo fa sempre con l’appoggio di Yamaha Italia. L’ultima stagione nella classe regina del CIV per Speed Action aveva visto in pista Alessandro Andreozzi che grazie a quattro quarti posti chiuse all’ottavo posto il campionato tricolore. La squadra di Andrea Prischi riparte ora sempre con la YZF-R1M ed un giovanissimo pilota pronto a mettersi in mostra.

Gianluca Scorza, campano classe 2003 ha un lungo passato nel campionato tricolore. Da prima sulla PreGP 125 2t del team RMU Racing e poi sulla Moto3 del team 3570 MTA prima della rottura col team che lo porterà a chiudere la stagione 2018 sulla TM di Oscar Performance. Nel 2019 inizia la stagione con il team AG Motorsport nel CIV SS300 prima di passare nel WorldSSP con il team GEMAR – Ciociaria Corse. Dopo un anno di pausa, nel 2021 si ripresenta al via del CIV SS con lo Speed Action Team dove chiude in quattordicesima posizione la gara di Vallelunga.

Gianluca Sconza: “Sono molto felice di portare avanti il progetto intrapreso quest’anno con il team Speed Action nonché orgoglioso di poter esordire nel CIV Superbike 2022 ancora con Yamaha, un’opportunità che mi stimola a fare decisamente bene. Gareggeremo contro piloti di assoluto spessore, non sarà semplice, ma la nostra linea è di accumulare gradualmente esperienza e dare il massimo in qualsiasi circostanza, postando a casa il miglior risultato possibile”.

Cantarini Mathias

LEGGI ANCHE: CIV | SAMUELE CAVALIERI AL VIA AL CIV SBK CON BLACK FLAG MOTORSPORT