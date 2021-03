L’ELF CIV scatterà tra poco più di 15 giorni per il primo round stagionale sul circuito toscano del Mugello. Al via dell’edizione 2021 del Campionato Italiano Velocità ci saranno oltre 130 piloti rappresentanti di dodici diverse nazioni. Partendo dalla PreMoto3 fino alla SBK con la novità in Moto3 delle nuove 450GP.

È un CIV che punta a continuare la crescita che in questi ultimi anni sta portando avanti. Scatterà tra pochi giorni l’edizione 2021 che torna a sei round con doppio evento al Mugello e Misano (dove si correrà una gara in notturna), tappa singola invece a Imola e Vallelunga dove a ottobre si chiuderà il campionato. Sono state diramate poco fa le entry list dell’edizione 2021, andiamo a vedere insieme i protagonisti di ogni categoria.

SBK

La SBK 2021 porta con se la novità tecnica dell’obbligo della centralina unica MoTec, che ha aiutato a rimpolpare la griglia. Con il campione in carica Lorenzo Savadori passato a tempo pieno in MotoGP sulla Aprilia RS-GP del Gresini Racing, il favorito per il titolo torna ad essere Michele Pirro. Pirro, sette volte campione italiano, vorrà sicuramente riscattare la stagione 2020 ricca di errori. A provare a rovinare la festa al pilota del Barni Racing Team ci saranno sicuramente i compagni di marca Lorenzo Zanetti ed il campione in carica del National Trophy 2020 Agostino Santoro, con le Panigale V4R del team Broncos. Della partita saranno anche i piloti del Nuova M2 Racing con le nuove Aprilia RSV4 1100 affidate a Riccardo Russo, Alex Bernardi ed al giovanissimo Flavio Ferroni.

Da tenere sott’occhio anche Alessandro Del Bianco, passato insieme al DMR Racing Team a Honda e velocissimo fin dai primi test. Insieme a lui nel team DMR anche Alessandro Andreozzi. Continua il progetto di Althea Racing con la Honda CBR1000R-RR e Lorenzo Gabellini, terzo lo scorso anno al debutto nella SBK. Correrà con la Honda “Triple R” anche Luca Vitali, passato al Team Scuderia Improve by Tenjob. Al via anche Ayrton Badovini con la BMW M1000RR del Cherry Box24 Guandalini Racing e Michael Canducci con la Suzuki del Penta Motorsport. Al via anche la slovacca Sandra Stammova, lo scorso anno presente al National Trophy 1000. Clicca qui per vedere la entry list completa della classe SBK.

SS600

La classe 600 dell’Elf CIV 2021 è la più ricca di piloti e di novità. Anche la SS600 ha perso il campione in carica 2020 Luca Bernardi, passato al WorldSSP dove ha ben figurato nei test di Barcellona svolti nei scorsi giorni. Agli ormai esperti Davide Stirpe, Stefano Valtulini, Luca Ottaviani, Marco Bussolotti, Roberto Mercandelli e Massimo Roccoli si uniscono due giovani piloti che arrivano dalle categorie “piccole” del CIV. Kevin Zannoni, campione italiano Moto3 in carica che correrà con la Yamaha del Team SGM Tecnic. Mentre arriva dalla SS300 il vicecampione 2020 Nicola Settimo, che passa alla classe 600 sulla R6 del team Rosso Corsa. Clicca qui per vedere la entry list completa della SS600.

Moto3

La classe Moto3, dopo la sperimentazione della scorsa stagione, porta a debutto le nuove moto con motore Yamaha 450 preparato da Geo Technology S.A.. Saranno ben sette le 450GP schierate in griglia al fianco delle classiche Moto3. Favoriti della vigilia sono Alberto Surra ed Elia Bartolini del KTM Team Bardhal VR46 Riders Academy. Sarà presente ancora il Team Gresini Junior con Filippo Bianchi e Nicolas Mattia Fruscione sulle Honda NSF250RW, mentre sarà al via sempre su una Honda ma con motore 450 Biagio Micheli. Tra i protagonisti ci aspettiamo Andrea Giombini con la KTM del Team Minimoto, lo scorso anno quinto. Sarà al debutto in Moto3 anche il vincitore della PreMoto3 2020 Claudio Lolli, molto veloce nei test con la TM del SM-POS Team. Al debutto pure l’olandese Zonda Van de Gorbergh sulla Beon del Team di Davide Giugliano. Clicca qui per vedere l’entry list completa della Moto3.

PreMoto3

Saranno 37 i piloti al via della classe d’ingresso al mondo dei prototipi, che per l’edizione 2021 diventa uno dei campionati riconosciuti nella “Road to MotoGP”. Tra i favoriti troviamo i protagonisti della scorsa stagione Guido Pini, Edoardo Liguori e Riccardo Trolese. Saranno tantissimi invece i debuttanti provenienti dal Campionato Italiano Minimoto e dal CIV Junior. Anche la PreMoto3 avrà la propria quota rosa composta dalla giovanissima e velocissima Josephine Bruno. Clicca qui per vedere la entry list completa della classe PreMoto3.

SS300

Sono più di 30 i piloti al via anche della Supersport 300, che ogni anno regala incredibile incertezza fino all’ultima bandiera a scacchi. Tantissimi piloti esperti al via e diversi rookie, tra questi spicca Bahattin Sofuoglu, nipote di Kenan cinque volte campione del mondo SSP. Tra i favoriti sicuramente troviamo Mattia Martella portabandiera del Kawasaki Team Prodina Ircos. Oltre a lui occhio anche alle Kawasaki del Gradaracorse PZRacing di Francesco Prioli ed Emanuele Vocino. Folta anche la squadra di Yamaha guidata da Giacomo Mora sulla R3 del Junior Team AG Yamaha Pata. Occhio anche alle due Yamaha del Team Roc’n Dea di Roccoli e De Angelis: Federico Iacoi e Diego Palladino. Poche le KTM al via ma Omar Bonoli con il Team Runner Bike potranno sicuramente dire la loro. Clicca qui per vedere l’entry list completa della SS300.

Il CIV scatterà il prossimo 17-18 Aprile sul circuito toscano del Mugello e noi ve lo racconteremo come sempre.

Mathias Cantarini