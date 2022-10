L’aveva cercata, ci era andato più volte vicino e finalmente è arrivata. Alfonso Coppola ha conquistato la vittoria in Gara 1 nel round conclusivo del CIV ad Imola. Dopo un anno molto competitivo con il VM Racing Team, il pilota di Poggiomarino è riuscito a salire sul gradino più alto del podio della classe Supersport 300, conquistando il successo al termine di una corsa combattutissima dal primo all’ultimo giro.

WEEKEND IN SALITA

Nonostante una caduta nel corso delle prove libere del venerdì, il pilota e la squadra sono riusciti ad indirizzare il weekend nella giusta direzione, conquistando la prima fila sulla griglia di partenza, molto importante al Santerno.

“Il weekend non è iniziato nel migliore dei modi” – ha dichiarato Alfonso Coppola. “Una scivolata nelle prove libere ci ha tolto tempo per lavorare, provocando anche un problema nelle qualifiche 1. Fortunatamente il sabato siamo riusciti a risolvere questa difficoltà, conquistando un’importante terza posizione in griglia”.

FINALMENTE LA VITTORIA

L’ottima gestione di Gara 1 ha permesso poi a Coppola di tagliare il traguardo in prima posizione, andando in testa nel corso dell’ultimo giro e chiudendo le porte agli avversari. Sfortunata invece la gara domenicale, che si è conclusa con un ritiro forzato a causa di una foratura.

Queste le parole del pilota campano: “Sapevamo di poter fare bene ma non cosa aspettarci da Gara 1. Anche il passo non era dei migliori ma la corsa non ha avuto un ritmo altissimo. Sono riuscito a gestirla bene nel gruppetto in lotta per la vittoria, aspettando il momento giusto per andare davanti all’ultimo giro, dettando il passo e sperando che i miei inseguitori si dessero fastidio. Così è stato e sono riuscito a vincere la gara. Sono molto contento di questo successo dopo averlo sfiorato più volte durante l’anno. Un’occasione di riscatto che dà la giusta carica in vista del prossimo anno e per questo devo ringraziare il mio team ed i miei sponsor. In Gara 2 purtroppo Pirelli ci ha consegnato una gomma fallata ed al secondo giro si è forata e sono stato costretto al ritiro. È un peccato chiudere la stagione così ma ci godiamo la vittoria di Gara 1 ed ora non ci resta che dare qualche novità per la prossima stagione”.

Archiviata la stagione 2022, conclusa con un quinto posto in classifica nel CIV Supersport 300 ed un’ottima apparizione nel WorldSSP300 a Misano, vedremo quali novità coinvolgeranno Alfonso Coppola nel 2023.

Carlo Luciani

