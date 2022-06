Altro week-end da protagonista per Alfonso Coppola, che dopo l’appuntamento di Misano nel WorldSSP300 è tornato subito in pista al Mugello nel Campionato Italiano Velocità, cogliendo un importante terzo posto. Il pilota del VM Racing Team è tornato sul podio della categoria Supersport 300 lì dove già lo scorso anno si era giocato la vittoria fino all’ultima curva.

UN WEEK-END POSITIVO

Dopo il secondo posto conquistato nelle qualifiche, Coppola ha confermato la propria competitività in entrambe le gare in programma, lottando costantemente per le prime posizioni. Il podio è arrivato nella gara del sabato, con un arrivo in volata che ha premiato il pilota campano sotto la bandiera a scacchi.

“Il weekend è partito subito bene con il quarto tempo nelle prove libere” – ha dichiarato Coppola. “Abbiamo avuto soltanto un piccolo problema in Q1, ma eravamo tranquilli perché sapevamo dove lavorare per il sabato. In Q2 siamo riusciti a fare secondi a pochi decimi dalla pole, quindi sapevamo di avere il passo per essere in lotta lì davanti. Gara 1 è stata un po’ difficile per il calo delle gomme ed abbiamo accusato un problema all’anteriore che non ci ha permesso di lottare per la vittoria, ma siamo riusciti comunque a conquistare un podio importante”.

Combattutissima anche la gara domenicale, con un gruppo formato da 5 piloti in lotta per la vittoria. Nonostante le alte velocità di punta del Mugello favorevoli alle Kawasaki Ninja 400, Coppola è riuscito a stare al passo in sella alla sua Yamaha R3, chiudendo quinto ad un solo secondo dalla vittoria.

Queste le parole del pilota: “Domenica per il caldo abbiamo un po’ faticato, non riuscendo ad essere veloci in scia. La quinta posizione è comunque un risultato importante in ottica campionato. D’ora in poi dobbiamo cercare di fare sempre meglio, la squadra ce la sta mettendo tutta e per questo voglio ringraziarla. Un ringraziamento anche a tutti i miei sponsor e alla mia famiglia che è sempre pronta a sostenermi”.

Giunto al giro di boa, il Campionato Italiano Velocità tornerà in azione l’ultimo weekend di luglio al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Carlo Luciani