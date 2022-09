E’ il team Antonelli Motorsport ad affermarsi al termine di gara-2 a Imola del campionato CIGT Sprint, giunto al penultimo round della stagione. L’equipaggio formato da Matteo Cressoni e Kikko Galbiati si è imposto sul duo Honda del team Nova Race. Sono proprio Jacopo Guidetti e Leonardo Moncini a spartirsi ora la leadership di campionato.

Rimonta spettacolare a Imola per la coppia Galbiati – Cressoni

Gara perfetta per il team Antonelli Motorsport che prima azzecca la strategia poi sfrutta ritmo e fasi di doppiaggio nella seconda metà per ottenere il primo successo stagionale. La Mercedes AMG si è imposta sui nuovi leader di campionato, con Moncini beffato proprio negli ultimi chilometri di gara e sulla coppia della Ferrari 488 di Scuderia Baldini 27, formata da José Manuel Urcera e Daniele Di Amato.

Nuova coppia al vertice del campionato

Dopo un primo stint che ha visto la BMW del team Ceccato Racing guidare la corsa con Timo Glock, la gara è cambiata al passaggio di testimone con l’equipaggio ormai ex leader del campionato a concludere solamente al settimo posto. Il risultato è infatti costato la leadership assoluta, ora tra le mani del duo Guidetti-Moncini del team Nova Racing, autori oggi di un solido secondo posto.

In quarta posizione si piazza l’equipaggio vincitore della gara di ieri, il team Imperatore Racing con Middleton e Di Folco, quinta posizione per la seconda Ferrari 488 di Scuderia Baldini. Anche in questa corsa lo spettacolo non è mancato con duelli al limite e continui ribaltoni.

Attimi di tensione al secondo giro quando la gara è stata neutralizzata a seguito di un incidente spettacolare e fortunatamente senza conseguenze della Porsche di Pierluigi Alessandri. La vettura GT3 del team EF Racing, dopo un contatto in pieno rettilineo con la Ferrari di Clarke, si è capottata ripetutamente fino alla staccata di curva 1. Il pilota, frastornato dopo l’impatto, è assistito tempestivamente e accompagnato al centro medico.

Vittoria meno sofferta nella categoria GT Cup Pro-Am con la coppia Donno-Postiglione del team Best Lap ad imporsi con buon margine sul duo tutto austriaco della scuderia Baron Motorsport formato da Mac e Kirchmayer. Nella GT4 l’equipaggio del team Nova Racing con Shjerpen e Di Fabio è stato il primo a tagliare il traguardo.

Le classifiche aggiornate

Samuele Fassino