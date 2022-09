Grande vittoria per Imperiale Racing, che si impone in gara 1 del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint a Imola. La squadra di Mirandola ha così riportato al successo la Lamborghini Huracàn, con Middleton e Di Folco che si rilanciano in campionato. Terza piazza per la BMW dei leader della categoria Klingmann e Glock, preceduti dalla 488 di Di Amato e Urcera. In GT Cup vittoria per Rodrigo Testa, sempre su Lamborghini.

Lambo aggressiva, BMW fermata dalle penalità

I ragazzi di Imperiale oggi hanno mostrato una ottima prestazione, con Middleton bravo a tenere la pressione alta sulla BMW davanti a lui sin dai primi giri. La Safety Car entrata in pista al quinto giro per l’uscita di Pichler al tamburello ha facilitato il suo compito, vanificando il tentativo di fuga di Klingmann. Dopo la sosta ai box, Di Folco si è trovato leader a dover gestire il ritorno di Di Amato.

Missione compiuta alla perfezione dal romano, che ha così potuto festeggiare il ritorno alla vittoria. Per quanto riguarda la classifica piloti, Middleton ha da recriminare per l’assenza di Monza, in cui avrebbe raccolto punti preziosi. Seconda posizione finale per la Ferrari 488 della Scuderia Baldini, con Di Amato che ha portato a termine il lavoro svolto nelle prime fasi dall’argentino Urcera.

In terza posizione hanno chiuso, come detto, i leader della classifica Timo Glock e Jens Klingmann, autore della pole. I tedeschi sono stati fermati nella cavalcata verso la vittoria dalla penalità di 15 secondi ereditata dalla gara passata e dalla prima Safety Car, entrata proprio quando il più giovane dei due stava prendendo il largo. Poco male per loro, che restano in testa al campionato.

LP leader in Pro-Am, FF Rexal vince la sfida in GT Cup

La categoria Pro-Am ha visto la vittoria di Jonathan Cecotto e Mattia Di Giusto sulla Lamborghini del team LP Racing, davanti alla Mercedes di Pesce e Rappange. Per la casa di Sant’Agata una giornata da incorniciare, se consideriamo che anche la GT Cup ha visto il trionfo di una Huracan.

Il giovanissimo portoghese Rodrigo Testa ha avuto la meglio alla fine di una lunga battaglia con la Porsche di Pera-Piccioli e la Ferrari 488 del team Baron Motorsport pilotata da Mac e Kirchmayr, quest’ultimo autore di un errore nel finale di gara.

In GT4, invece, è da registrare la doppietta della Mercedes AMG del team Nova Race, con Schjerpen-Di Fabio davanti a Bencivenni-Ferri. Qui le classifiche complete; appuntamento a domani con la seconda gara del weekend dall’Autodromo di Imola. Vedremo se Imperiale Racing ripeterà il risultato odierno, o se la BMW si riprenderà il primo gradino del podio, con Glock che partirà in pole.

Nicola Saglia