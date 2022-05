Prosegue l’ottimo momento per Jacopo Guidetti, nuovamente protagonista nel Campionato Italiano Gran Turismo. Dopo il doppio podio conquistato in occasione dell’esordio stagionale a Monza nella serie Sprint, il giovane pilota JAS Motorsport ha infatti centrato un altro risultato di prestigio al proprio debutto nella serie Endurance, cogliendo il terzo posto assoluto sul circuito di Pergusa. Un traguardo frutto di un grande lavoro di squadra, portato avanti in coppia con i compagni Leonardo Moncini e Jorge Cabezas Catalan a bordo della Honda NSX GT3 Evo schierata dal team Nova Race.

UNA GARA TIRATISSIMA A PERGUSA

Da sottolineare che l’equipaggio è rimasto sino agli ultimi istanti di gara in lotta per la vittoria. I primi tre sono infatti giunti al traguardo racchiusi nello spazio di 1”065 al termine di due ore tiratissime e combattute. Guidetti è stato in pista nel primo stint di gara cedendo poi il volante a Moncini. Quest’ultimo ha poi lasciato spazio allo spagnolo Cabezas nella parte conclusiva. Proprio il neo-arrivato si è reso protagonista di un bel duello con le due Huracàn del VSR, concludendo in scia ai rivali ma regalando comunque un bel risultato al team lombardo.

Per il Brand Ambassador di LiveGP.it, al proprio esordio in una competizione Endurance, si tratta di un’ulteriore iniezione di fiducia in una stagione in cui si sta confermando tra i giovani in assoluto più veloci nel panorama delle competizioni GT. Il 19enne bresciano ha dato l’ennesima prova di grande maturità, rendendosi autore di una prestazione solida e priva di sbavature. Per tutto il fine settimana ha lavorato in grande sinergia con lo staff del team, fornendo preziosi feedback agli ingegneri e perfezionando la propria intesa con i compagni di squadra.

“UN INIZIO DI STAGIONE POSITIVO CON JAS MOTORSPORT E NOVA RACE”

Jacopo Guidetti: “E’ stata una gara davvero incredibile! Credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro nel corso del week-end, per noi era la prima volta a Pergusa e siamo riusciti a conquistare un eccellente terzo posto. Abbiamo lottato fino alla fine insieme ai miei compagni Leonardo e Jorge, gestendo la gara nel migliore dei modi e arrivando a soltanto un secondo dalla vittoria, al termine di due ore in cui non abbiamo mai mollato. Adesso l’obiettivo è continuare in questo modo. Per me l’inizio di stagione è stato molto positivo, dunque occorre rimanere concentrati per portare a casa punti preziosi per la classifica e giocarcela fino in fondo.

Desidero ringraziare – ha proseguito Guidetti – JAS Motorsport e il team per il fantastico lavoro portato avanti in questo fine settimana, così come i miei sponsor MAK Wheels e Eta Carinae per il prezioso supporto. E’ stata una bellissima esperienza correre qui in Sicilia, ma adesso guardiamo avanti verso le prossime tappe che si preannunciano cruciali per la nostra stagione!”

Jacopo Guidetti tornerà in pista in occasione del secondo round stagionale nella serie Sprint, in programma nel week-end del 3-5 Giugno sul circuito di Misano Adriatico.