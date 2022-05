Dopo la pole position ottenuta ieri, l’equipaggio Lamborghini Huracan GT3 formato da Basz, Hites e Michelotto conquista la prima gara CIGT Endurance 2022 sul circuito di Pergusa. La seconda Lambo del team VSR completa la doppietta, sopravanzata proprio nel giro finale della corsa. Terza posizione per l’equipaggio numero 55 Nova Race con Honda NSX.

Si apre il CIGT Endurance con una doppietta delle Lamborghini VSR

Finale clamoroso nella prima gara stagionale del CIGT Endurance. Dopo una gara dominata dalle due Lamborghini del team Vincenzo Sospiri Racing (VSR), l’ultimo giro della gara si apre con le vetture della squadra forlivese e una delle Honda NSX del team Nova Race ravvicinate e in piena lotta per la vittoria. La Lambo di Ne

moto, leader sino a quel momento, sbaglia proprio alla penultima curva permettendo all’altra vettura VSR di portarsi in prima posizione e tagliare il traguardo davanti a tutti con Mattia Michelotto.

A vincere il primo round di Pergusa è così l’equipaggio numero 63 formato da Basz, Hites e Michelotto davanti alla vettura gemella, la 19 di Beretta-Liberati-Nemoto, che non concretizza la pole position di partenza. Arriva in scia, in terza posizione, l’equipaggio Honda NSX di Moncini-Guidetti-Cabezas.

Bagarre per la prima posizione

La gara ha offerto spettacolo per l’intero corso dei 120 minuti. Le due Lamborghini si sono sfidate a colpo di errori, sorpassi al limite e conseguenti continui cambi di leadership. Un po’ a sorpresa, nell’ultimo stint la Honda Nova Race affidata a Cabezas si inserisce nella lotta ma non riesce ad andare oltre alla terza posizione finale. Più tranquilla la situazione nelle posizioni retrostanti, con un solo ingresso della safety car per detriti dopo poco più di 10 minuti dal via.

In quarta posizione, ma staccata di oltre 50 secondi, la Lamborghini numero 6 di Pijl e Guzman del team Imperiale Racing, davanti a un’altra Lambo (quattro piazzamenti nei primi cinque per lo storico marchio bolognese) ancora del team VSR con Andrea Cola e Baptiste Moulin. In sesta posizione la prima vettura della categoria GTC, la numero 323 dell’equipaggio Ferrari di Coluccio-Mazzola. Da segnalare il prematuro ritiro del duo Scholze-Galbiati su Mercedes, con la vettura del team Antonelli che, scattata dalla quarta fila, non ha potuto concludere nemmeno il primo giro.

Il prossimo appuntamento del Campionato Italiano GT Endurance è fissato per il 14-17 luglio, seconda delle quattro tappe in calendario.

I risultati

Samuele Fassino

