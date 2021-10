E’ Alberto Cerqui a laurearsi campione della Carrera Cup Italia 2021, grazie a una sontuosa prestazione nella seconda gara di Monza, ultima della stagione. Il pilota bresciano ha battuto in volata il diretto rivale Alessandro Giardelli, non perfetto in quest’ultimo duello dell’anno.

Cerqui conquista il campionato vincendo la gara decisiva. La gara del pilota del team Q8 Hi Perform è stata prima di rimonta per distanziare il rivale poi di gestione una volta passato al comando. Cerqui precede sotto la bandiera a scacchi Marzio Moretti e Benedetto Strigliano. Enrico Fulgenzi e Giorgio Amati, due ancora in gioco per il titolo prima del round monzese si classificano rispettivamente in quarta e quinta posizione, davanti a Festante, sesto. Chiudono nella top ten anche Leonardo Moncini, Lodovico Laurini e Dziugas Tovilavicius.

L’ultima gara dell’anno è stata decisiva anche per l’assegnazione della Michelin Cup. Marco Cassarà ha difeso il suo vantaggio da Alex De Giacomi chiudendo subito alle sue spalle; i due hanno tagliato il traguardo rispettivamente in tredicesima e quattordicesima posizione assoluta. Il gentlemen driver romano bissa il successo del 2019.

LE FASI DI GARA

Cazzaniga e Moretti guidano il gruppo dopo il via seguiti dal duo in lotta per il titolo. Cerqui mantiene la posizione di vantaggio su Giardelli ma il suo diretto rivale lo marca da vicino con Quaresmini che si piazza subito alle loro spalle. Tra lunghi e testacoda nella pancia del gruppo il quintetto di testa viaggia ravvicinato.

Dopo una manciata di giri Cerqui si libera di Moretti e Cazzaniga, Giardelli cerca di fare lo stesso ma viene sorpreso da Quaresmini e scivola in quinta posizione. Mentre Cerqui allunga Giardelli sbaglia ancora e arretra sino alla decima posizione. Nel giro 9 Quaresmini e Cazzaniga vengono al contatto e finiscono in testacoda, facendo guadagnare due posizioni a Giardelli, comunque non sufficienti a mantenere viva le speranze di vittoria. Gli ultimi giri sono una passerella per il pilota bresciano. Moretti gli resta in scia ma non c’è nulla da fare, Cerqui vince tappa e titolo laureandosi campione della Porsche Carrera Cup 2021.

