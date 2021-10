Gara bagnata, gara fortunata, o almeno così è stato per Giardelli che ha vinto la prima gara a Monza nel finale di stagione della Carrera Cup Italia, riavvicinandosi alla testa del campionato. Non possiamo dire lo stesso purtroppo per Leo Caglioni, che per problemi è costretto a partire dai box come anche per Donzelli e Locanto, con quest’ultimo che rimane fermo in mezzo alla pista.

EXTRA FORMATION LAP

Le vetture restano ferme in griglia in attesa che la vettura di Locanto sia rimossa, poi i semafori hanno lampeggiato di giallo segnalando l’extra formation lap. Al via ottima partenza di Quaresmini che conquista la testa come anche di Cazzaniga, che si incolla a Gattuso. Non buona invece la partenza di Cerqui, che si ritrova in settima posizione. Giardelli, che è partito in pole, rimane comunque molto vicino a Quaresmini andando ad affiancarsi sul rettifilo ma non riuscendo a sorpassare il leader della corsa.

A -21:41 Giardelli, in parabolica, supera Quaresmini riconquistando la testa. Pochi secondi dopo Cerqui va lungo e subisce l’attacco di Cazzaniga e Laurini, ma riesce a restare in quarta posizione, riconquistata grazie anche alle difficoltà dei suoi avversari.

Si vede molto poco a Monza, infatti Caglioni a -17:25 va in testacoda alla Roggia. Errore anche per Quaresmini, che va lungo in prima variante e perde terreno e per Malvestiti, che nello stesso punto si gira, perde la vettura e impatta contro le barriere. A -17:18 entra in pista la Safety Car per rimuovere la vettura incidentata di Federico Malvestiti.

PRIMA SAFETY CAR

a -11:17 la Safety Car rientra ai box ed è bandiera verde. Ne approfitta Moretti, che si avvicina a un Quaresmini apparentemente in difficoltà. Laurini perde tante posizioni, scendendo in 21esima piazza, a -10:12. Errore di Quaresmini a -6:41 in prima variante, va lungo e si allontana ancora da Giardelli. Ritiro invece per Laurini e Levorato. Tanti errori in prima variante a -4:30 ma per fortuna nessuna conseguenza.

A-3:10 entra di nuovo la Safety Car: tanti detriti in pista e Parisini perde la vettura in prima variante, esattamente come qualche giro fa ha fatto Malvestiti. Parisini prova a ripartire, ma la sua vettura è ingestibile.

SECONDA BANDIERA VERDE

La Safety Car rientra allo scadere del tempo, l’ultimo giro è in bandiera verde. Contatto tra Moretti e Quaresmini, con Marzio Moretti che si arrende e scende in sesta posizione. Ne approfitta Cerqui, che sale in terza posizione. La vittoria è di Giardelli, davanti a Quaresmini e Cerqui. Quarto Giorgio Amati. Ottima prestazione per Caglioni, che partito dai box è salito in undicesima posizione. Alberto Cerqui è in testa per due punti davanti ad Alessandro Giardelli.

Beppe Dammacco

