Saranno due mesi di fuoco quelli che attendono i giovani piloti pronti a sfidarsi nei campionati di FIA F2 e FIA F3. Così come per la classe regina, infatti, si partirà nel primo fine settimana di Luglio, in Austria. Dopo sette mesi senza gare ufficiali, i roster delle due categorie propedeutiche alla Formula 1 saranno impegnati per ben tre weekend consecutivi. Lo start dalla doppia tappa sul circuito dello Spielberg, mentre è confermato il round di Monza il 4-6 Settembre.

Dopo tanta attesa è finalmente stato ufficializzato il nuovo calendario dei campionati di Formula 2 e Formula 3 targati FIA. Seppur si tratti di una traccia solo parziale, le due categorie viaggeranno parallelamente alla Formula 1 per tutti gli otto appuntamenti iniziali. Tutti i round si svolgeranno in Europa e, seguendo le attuali normative di sicurezza, senza la presenza di pubblico sugli spalti.

Appuntamento nel weekend tra il 3 e il 5 Luglio sul circuito austriaco di Spielberg per l’evento iniziale dei campionati di FIA F2 e FIA F3. Dopo mesi di attesa, gli appassionati verranno ripagati da un calendario fittissimo che prevede ben due “trittici” tra i mesi di Luglio e Agosto. Dopo il primo evento, sarà ancora lo Spielberg a essere protagonista nel weekend successivo. Tra il 17 e il 19 di Luglio, il terzo round dell’anno sarà sul circuito di Budapest. Una settimana di stop e altre tre gare consecutive attenderanno i piloti delle due categorie.

Tra il 31 Luglio e il 2 Agosto si correrà in Gran Bretagna sullo storico circuito di Silverstone. Anche in questo caso si tratterà di un doppio appuntamento, ripetuto il fine settimana successivo. Tra il 16 e il 18 di Agosto si recupererà la data di Barcellona, precedentemente prevista per il mese di Maggio. Restano confermate nelle date previste gli eventi di Spa-Francorchamps (28-30 Agosto), così come la tappa italiana di Monza (4-6 Settembre).

BREAKING: The first 8 rounds of the 2020 #F2 season are confirmed

Racing will take place under strict safety procedures, and events are currently not expected to be open to spectators

Further rounds will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vYjeUjeA1W

— Formula 2 (@FIA_F2) June 2, 2020