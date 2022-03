Si è conclusa la tre giorni di test per il BSB 2022 a Snetterton, con un Jason O’Halloran voglioso di riscatto sotto il record della pista inseguito da Tom Sykes. Per l’alfiere PBM Ducati arrivato dal WSBK il feeling è stato rapido da trovare, molto bene anche Bradley Ray sulla R1 e Rory Skinner con Kawasaki

IT’S A WRAP

Si è conclusa domenica la prima delle giornate di test ufficiali del BSB 2022, che apre a Snetterton la stagione con un Jason O’Halloran che non ha digerito l’anno trascorso. È suo infatti il best lap di queste prime prove generali di stagione, un 1’46”571 che lo colloca al di sotto del tempo record della pista. Ma “O’Show” è pressato ad una distanza incredibilmente vicina da due piloti di livello decisamente elevato, ossia Tom Sykes e Bradley Ray.

WE’RE BACK

Entrambe i piloti appena citati sono in qualche modo rientranti nella top5 del British Superbike. Tom Sykes perché è appena approdato dal WSBK e passa da BMW a Ducati con una facilità incredibile, considerando anche le differenze di regolamento. Bradley Ray perché dai tempi di Suzuki era uscito abbastanza dai radar ed il suo passaggio a Yamaha invece sembra sicuramente aver giovato. Per tutti e due comunque c’è meno di un decimo di distacco dal best lap di O’Halloran, prospettiva incoraggiante a cavallo dell’inizio della stagione.

BROOKES, SKINNER E BUCHAN

Il quarto tempo è appannaggio di Josh Brookes dopo un deludente 2021 ed un rinnovo decisamente inaspettato al posto di Christian Iddon (assente in questi test). Segue il giovane Rory Skinner, unico a far ruggire una Kawasaki nelle posizioni che contano, mentre il sesto tempo di Danny Buchan inizia ad essere distante dal best lap. Fino a Skinner il distacco è contenuto in 164 millesimi, mentre l’alfiere Synetiq BMW Motorrad incassa più di mezzo secondo da O’Halloran. Stesso ritardo per il campione in carica Tarran Mackenzie, molto in ritardo sul compagno di squadra. Di seguito la lista dei tempi completa, appuntamento ora al 31 marzo per la prossima sessione di test a Donington Park versione National.

BSB 2022 SNETTERTON TEST, LA CLASSIFICA DEI TEMPI

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – 1’46.571

2- Tom Sykes – MCE Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.072

3- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – Yamaha YZF R1 – + 0.098

4- Josh Brookes – MCE Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.115

5- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.164

6- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.540

7- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.585

8- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.743

9- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.746

10- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.821

11- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.836

12- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.936

13- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – Yamaha YZF R1 – + 0.954

Alex Dibisceglia

LEGGI ANCHE: