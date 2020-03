L’alfiere Ducati Josh Brookes in sella alla V4R del team Paul Bird Motorsports ha comandato tutte e due le tappe dei test 2020 del BSB a Monteblanco ed a Jerez de la Frontera. Buone le prestazioni di Tommy Bridewell, molto bene anche Hector Barbera passato al Rich Energy OMG Racing con BMW quest’anno. Mackenzie e Buchan in ritardo sugli avversari





CAMPIONE D’INVERNO

Non ci sono altri test BSB da dominare per Josh Brookes e la sua Ducati, in questo inverno 2020 passato tra i circuiti di Monteblanco e Jerez. La punta del VisionTrack PBM in sella alla V4R non ha solo comandato le liste finali dei tempi in entrambe i test, ma a Jerez ha dimostrato un giro secco di tutto rispetto, fermando il crono sull 1’40.596 e staccando Tommy Bridewell di ben sei decimi sulla prestazione singola.

OMG RACING, BENE CON BMW

L’anno scorso il team OMG Racing aveva iniziato una stagione in modo egregio con le Suzuki, salvo poi terminare il campionato senza poter dire la sua nella classifica generale. Quest’anno il passaggio a BMW sembra aver giovato sia al team che ad Hector Barbera, chiamato a difendere i colori della casa di Monaco nel campionato inglese. Se a Monteblanco il distacco tra lui e la vetta è stato ridotto, a Jerez non c’è stata competizione con Brookes. Ma la situazione fa comunque ben sperare.

QUALE SUZUKI?

A tappe alterne sia Danny Buchan sulla Kawasaki che Tarran Mackenzie con Yamaha hanno fatto vedere di essere della partita anche quest’anno, seppur con un certo ritardo verso una Panigale V4R che sembra tuttora irraggiungibile per le avversarie. La Honda deve ancora battezzare ufficialmente le sue macchine da guerra per il BSB, ma fa effetto non vedere per ora nemmeno una Suzuki nella classifica dei tempi dei test. Il team Buildbase sarà l’unico a schierare le moto della casa di Hamamatsu, e non è stato presente in nessuno dei test invernali. Non è un buon inizio.

UN MESE AL VIA

Con gli effetti del Coronavirus a rifarsi sui calendari della MotoGP e della SBK, non sembra che il BSB subirà ritardi nel suo start, previsto sul tracciato di Silverstone versione National il weekend del 12 aprile. È ancora presto per capire se ci saranno eventuali ritardi, nel mentre il programma e la preparazione per le squadre procede senza sosta.

BSB TEST JEREZ 2020, 2ND DAY TIMES

1- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – 1’40.596

2- Tommy Bridewell – Oxford Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.625

3- Hector Barbera – Rich Energy OMG Racing – BMW S1000RR – + 0.755

4- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 1.336

5- Danny Buchan – Massingberd Mundy Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.475

6- Ryan Vickers – RAF Regular and Reserves Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.605

7- Lee Jackson – Massingberd Mundy Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.637

8- Joe Francis – Lloyd & Jones Bowker Motorrad – BMW S1000RR – + 1.701

9- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 1.840

10- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 2.066

11- Dan Linfoot – Santander Salt TAG Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 2.106

12- Luke Mossey – Rich Energy OMG Racing – BMW S1000RR – + 2.184

13- Alex Olsen – Smiths Racing – BMW S1000RR – + 2.545

14- Peter Hickman – Smiths Racing – BMW S1000RR – + 2.581

15- Storm Stacey – GR MotoSport – Kawasaki ZX-10RR – + 3.029

16- Jack Kennedy – Santander Salt TAG Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 3.456

17- Matt Truelove – Truelove Brothers Racing – Yamaha YZF R1 – + 3.530

18- Graeme Irwin – MET Healthcare Team 64 – Kawasaki ZX-10RR – + 3.648

19- Josh Owens – James Burrell CDH Racing – Kawasaki ZX-10R – + 4.500

20- James Hillier – Rich Energy OMG Racing – BMW S1000RR – + 4.768

21- Michael Dunlop – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 9.970

