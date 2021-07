Nel corso del primo giro della gara 1 del British Superbike Brad Jones è incappato in una terrificante caduta all’altezza della Clark Curve (l’ultima del tracciato britannico). Questo incidente ha comportato l’esposizione della bandiera rossa al passaggio successivo. Il centauro è stato istantaneamente soccorso e trasportato in ambulanza al centro medico del circuito. Viste le condizioni gravi Brad è stato trasferito in elicottero all’Ospedale.

Secondo le comunicazioni finora arrivate Jones è privo di coscienza e ha subito una lesione alla testa. Il ragazzo quest’anno ha fatto il suo esordio nel British Superbike con il team iForce Lloyd & Jones PR Racing BMW.

UPDATE (2/2) The rider was unconscious at the scene & transferred to the circuit medical centre for further treatment.

He has been evacuated by helicopter to Kings College Hospital, London with a head injury. He remains unconscious.

Further info will provided when available

— Bennetts British Superbike Championship (@OfficialBSB) July 24, 2021