Il 2021 del BSB inizia da Oulton Park, in una stagione che vedrà tre gare complete per tutti i weekend del campionato inglese. Tante le novità nel campionato, tra cui l’introduzione da parte di Pirelli della gomma SCX. Focus sulla classe di mezzo per l’arrivo della Ducati 959 e della Triumph 765 in vista del WSBK.

GO BIG, GO BSB

Dopo più di otto mesi di attesa, le Superbike del BSB tornano ad accendersi per l’apertura di campionato ad Oulton Park, che nel 2021 (come gli altri circuiti) innaugurerà la stagione con il “Triple Header”. Saranno quindi 3 le gare corse nel weekend, una al sabato e due alla domenica, ma al contrario del mondiale WSBK solo la Sprint Race (ossia Gara1) avrà qualche giro in meno rispetto alle altre gare.

In più, la griglia di partenza della gara successiva (tranne Gara1, che verrà decisa nelle qualifiche) sarà data come ogni anno dalla lista dei giri veloci della gara precedente. Resta poi lo Showdown per le ultime tre gare, ampliato a 8 piloti che verranno quindi passati a 1000 punti d’ufficio più i punti per i piazzamenti del podio. Cambiano anche le qualifiche, ora in stile MotoGP con sessioni di Q1 e Q2 nel sabato.

11 APPUNTAMENTI, 3 DI SHOWDOWN

Saranno 11 le tappe del BSB 2021, con apertura ad Oulton Park e ben 33 gare da correre. La seconda tappa sarà a Knockhill (10-11/07) seguita da Brands Hatch (23-25/07), Thruxton (30-01/08) e Donington Park National (13-15/08). Il giro di boa sarà a Cadwell Park (20-22/08), per poi passare a Snetterton 300 (03-05/09) e Silverstone National (10-12/09). Si chiude con lo Showdown ad Oulton Park (24-26/09), Donington Park GP (01-03/10) ed a Brands Hatch GP (15-17/10).

BROOKES CONTRO TUTTI, DEBUTTA LA SCX

Da campione in carica su VisionTrack Ducati è ovviamente Josh Brookes l’uomo da battere. Ma negli ultimi test di Donington Park si è vista una Yamaha del team MCAms davvero competitiva, con entrambi i piloti (Jason O’Halloran e Tarran Mackenzie) a comandare la classifica dei tempi dell’ultimo giorno di test nonchè nella combinata dei tre giorni.

Ha dimostrato di essere veloce anche Kyle Ryde con la Rich Energy OMG Racing BMW, terzo a meno di tre decimi da O’Halloran, ed è andato decisamente bene anche Danny Kent. L’ex iridato Moto3, dopo un passato un po’ turbolento e l’esperienza con MV Agusta del 2019 ora passa a Suzuki nel team Buildbase insieme a Gino Rea. Mancano le Kawasaki, con il solo Lee Jackson che nei test non ha brillato. Novità anche da casa Pirelli, che per la 25esima edizione del British Superbike porta la copertura SCX già utilizzata nel WSBK.

OCCHIO ALLA SUPERSPORT

Non solo campionato nazionale, il BSB si è accordato con la DORNA per portare avanti il progetto di evoluzione della classe Supersport internazionale. Saranno in pista quindi le Triumph del team Dynavolt di Simon Buckmaster, che apriranno questo filone delle next gen per poi valutarne il risultato. È previsto per metà anno anche il debutto della Ducati Panigale 959 nella classe, ma per ora non ci sono notizie certe di team e piloti al riguardo. Intanto prepariamoci per l’apertura stagionale del BSB 2021 ad Oulton Park!

Alex Dibisceglia

