Un weekend difficile, quello del BSB al Silverstone National 2021, soprattutto in casa McAms Yamaha. O’Halloran finisce a terra insieme al compagno di squadra Mackenzie in gara1, poi si spartiscono una vittoria a testa. Glenn Irwin conquista la prima manche di Silverstone.

GARA-1: INCUBO MCAMS, GLENN IRWIN VINCE

Gara-1 del BSB a Silverstone National 2021 per McAms Yamaha ha rasentato l’incubo più totale. Lo start della prima delle tre competizioni del weekend ha visto prima il contatto tra Hickman ed O’Halloran, con Peter a terra ma comunque classificato per lo showdown. Quando le acque sembravano calmarsi, un highside di Tarran Mackenzie pone fine alla gara di tutto il team Yamaha ufficiale del British Superbike. In questo sfacelo di Iwata si salva Glenn Irwin, che batte Iddon di due decimi e Bridewell di un secondo. Quarto Brookes davanti a Ray e Gino Rea.

GARA-2: IL RITORNO DI YAMAHA

La seconda manche è andata decisamente secondo le aspettative, con nuovamente il duo Yamaha a giocarsi la vittoria. Per Jason e Tarran ora contano più i podium credits che i punti veri, visto che lo showdown inizierà dalla prossima tappa, ma Mackenzie ha dovuto attendere la mattina per farsi dare lo status di “fit” dopo l’incidente del sabato. Quindi la vittoria del più giovane delle due punte McAms permette a Mackenzie di accumulare qualche punto in vista della prossima gara, anche se O’Halloran ha chiuso comunque in seconda piazza ( a + 0.083). Torna sul podio Brookes, terzo, che batte Bradley Ray e Tommy Bridewell.

GARA-3: O’HALLORAN TORNA SU MACKENZIE

Sembra ripetitivo ma ormai sono loro due la coppia da battere. Gara-3 è appannaggio di Jason O’Halloran, che ora che inizia lo showdown (quest’anno da 8 piloti e non da 6) si trova a 1071 punti. Secondo classificato all’arrivo e nella generale Tarran Mackenzie, ora a 30 punti di distacco dal compagno di squadra. Terzo al traguardo Brookes, che entra per ultimo nello showdown con 69 lunghezze verso O’Halloran. Chiudono lo showdown Iddon (-45), Bridewell (-47), Hickman (-56), Buchan (-57) ed Irwin (-59). Ora piccola pausa fino al 26 settembre, dove si tornerà in pista ad Oulton Park per la prima delle finali.

Alex Dibisceglia