Un BSB 2021 nuovamente tutto da giocare, con il KO di O’Halloran che lascia le porte spalancate ad Oulton Park a Bridewell e Mackenzie. Ora i primi 3 sono racchiusi in nove punti, mentre Iddon (4°) è a 30 lunghezze dal nuovo capolista Tarran Mackenzie.

GARA-1: O’HALLORAN SBAGLIA E MACKENZIE VINCE

Cambiano gli equilibri in casa McAms Yamaha, ma in generale tutta la classifica ha visto un grande stravolgimento. Autore del tutto sempre Jason O’Halloran, che questa volta non sorprende in positivo ma in negativo: l’ex capoclassifica è finito a terra a due tornate dalla fine di Gara-1, lasciando il via libera al compagno di squadra. Lo stesso Tarran ha avuto il suo bel da fare a difendersi dagli attacchi del campione in carica Josh Brookes, rinato dopo l’ultimo round e a podio anche questa volta. Terzo gradino del podio per Iddon, che beffa Lee Jackson sulla linea del traguardo.

GARA-2: IL RITORNO DI BRIDEWELL

In Gara-2 è stato Tommy Bridewell a fare la differenza. Il pilota dell’Oxford Racing Ducati, partito dalla seconda fila, ha commesso un errore che lo ha costretto alla rimonta. Senza demordere, Tommy è riuscito a ricucire fino al sorpasso delle due Yamaha McAms, che hanno dovuto cedere il passo. Dietro al vincitore O’Halloran riesce a regolare Mackenzie, limitando il danno del giorno prima. Top5 chiusa da Christian Iddon e Peter Hickman, entrambi in lotta nello Showdown.

GARA-3: BRIDEWELL FA IL PIENO

L’ultima delle gare di Oulton Park ha visto nuovamente un Tommy Bridewell in grande spolvero. Consapevole del fatto che le due McAms Yamaha fossero lontane prima dell’inizio dello Showdown, Bridewell si è messo a martellare un passo inavvicinabile per tutti. Ma la cosa incredibile è il terzo zero stagionale di O’Halloran, ancora una volta a terra. Sfortuna anche per Tarran, che subisce 3 secondi di penalità all’arrivo e viene relegato in quinta piazza. A 5 secondi dal vincitore Bridewell termina secondo Josh Brookes, davanti a Bradley Ray che torna finalmente sul podio nel BSB ad Oulton Park 2021. Prossimo appuntamento a Donington Park il 3 ottobre.

Alex Dibisceglia