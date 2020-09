Le tre gare di Oulton Park 2020 del BSB ci lasciano con una classifica in cui i primi 4 piloti si passano solamente 12 punti. La doppietta di Jason O’Halloran in gara-1 e gara-2 lo ha rilanciato fino alla seconda posizione, complice il problema tecnico di Glenn Irwin che regala ad Honda il primo zero stagionale. Gara-3 a Josh Brookes, ma Iddon si avvicina.

PIÙ RISTRETTO CHE CON LO SHOWDOWN

Se lo Showdown del BSB nel 2020 è stato abolito, questa Oulton Park ci regala gioie che non ce lo fanno rimpiangere. Tre gare combattutissime, otto vincitori diversi in 10 gare e 12 punti tra Glenn Irwin, che comanda la classifica, e Christian Iddon, in quarta posizione. In mezzo la Ducati di Josh Brookes e la Yamaha di Jason O’Halloran, grande protagonista dell’ultima triade del British superbike. Resta tutto apertissimo fino al prossimo round, il 2 ottobre nuovamente a Donington park.

L’OTTOVOLANTE

Per chi conosce il tracciato, Oulton Park è una specie di ottovolante con dislivelli e curve cieche in successione, cosa che porta moto più equilibrate come la Yamaha ad esprimersi meglio ed a sopperire ad un certo gap di cavalli che tutt’ora la moto di Iwata subisce sulla Ducati e sulla Honda. Ma ci è voluta la magica mano di Jason O’Halloran per concludere con una doppietta tra gara-1 e gara-2, oltre che con la quarta piazza in gara-3 dove la punta MCAMS Yamaha ha sfiorato il podio a causa di un problema al cambio.

IL CAMPIONATO LO HA RIAPERTO HONDA

La realtà però è che se anche togliessimo lo 0 in gara-2 per Glenn Irwin, la gioventù della CBR-RRR si vede soprattutto in questi tracciati, dove la Honda ancora non ha nessun dato. La quinta posizione in gara-1 e la sesta in gara-3 lasciano pensare che Irwin sarebbe comunque stato in difficoltà, ma adesso potrebbe annovereare una decina di punti in più a suo vantaggio. Invece, la debacle della prima manche della domenica ha drasticamente ridotto il gap con gli avversari, portando O’Halloran a -2 da Irwin ed a -10 da Brookes.

BROOKES ED IDDON ALLA RISCOSSA

Con ben 3 secondi posti in tutte le gare disponibili, è stato Christian Iddon l’uomo da cui difendersi. È vero, gli è mancato l’acuto che gli avrebbe garantito il sorpasso in classifica sul compagno di squadra, ma con questi risultati la seconda punta della Ducati non è più tanto seconda. Brookes riesce a fare meglio di lui solamente in gara-3, dove agguanta la vittoria, ma la classifica ora prevede solo lotte per le prime posizioni. Concludono i podi delle tre gare Danny Buchan, terzo in gara-1 ed in gara-2, e Lee Jackson che conquista la terza piazza in gara-3. Appuntamento a Donington per il 02 ottobre.

Alex Dibisceglia