Due vittorie ed una caduta per Glenn Irwin e la BeerMonster Ducati a Knockhill per il BSB 2023, con la gara intermedia andata a Kyle Ryde su OMG Racing Yamaha. Bridewell conquista due podi e la leadership del campionato

Sembrava proprio Jason O’Halloran, colui che avrebbe conquistato la vittoria nell’apertura del round scozzese. Ma Glenn Irwin ha immediatamente interrotto il tentativo di fuga del pilota MCAms Yamaha, andando a conquistare (e mantenere fino alla fine) la leadership di Gara1 del BSB 2023 a Knockhill.

Per il pilota BeerMonster Ducati è la terza vittoria di stagione, ottenuta controllando il passo per tutta la gara. Dietro di lui la sorpresa arriva da Kyle Ryde, che non ha mai amato questo circuito. Eppure il pilota OMG Racing Yamaha è riuscito a sopravanzare O’Halloran ed a staccarlo di più di un secondo al traguardo, conquistando la piazza d’onore. Terzo quindi Jason, seguito da Bridewell e da Iddon in top5.

E dopo la prestazione di Gara1, finalmente Kyle Ryde conquista il suo unicorno vincendo Gara2 del BSB 2023 a Knockhill, complice anche la caduta di Glenn Irwin. Era infatti l’alfiere Ducati a condurre il plotone di 5 piloti nelle battute finali della corsa, dopo che la leadership era passata da Ryde a O’Halloran.

Ma a tre giri dalla fine proprio Irwin si è trovato protagonista di una scivolata all’Hairpin, andando a lasciare via libera a Ryde per ottenere la sua prima vittoria sul tracciato scozzese. A seguirlo ci sono stati Tommy Bridewell e Jason O’Halloran, che concludono il podio, mentre chiudono la top5 Ryan Vickers e Christian Iddon.

