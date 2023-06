Il CIV arriva al giro di boa della stagione 2023. Le Gara 2 delle categorie di contorno al CIV Superbike e al CIV Supersport hanno visto confermarsi tutti i vincitori di Gara 1. Vicente Pérez Selfa ed Edoardo Liguori hanno dominato in Moto3 e PreMoto3, mentre Bruno Ieraci si è preso di forza la volata in Supersport 300.

PREMOTO3 | PRIMA DOPPIETTA STAGIONALE PER LIGUORI

La gara di apertura del programma domenicale del CIV è stata la PreMoto3. Nella entry class del CIV è stato Edoardo Liguori a vincere per la seconda volta nel weekend. Il pilota del Pasini Racing Team ha vinto in maniera completamente diversa rispetto alla giornata di ieri: se al Sabato ha vinto la volata, oggi è riuscito a vincere in solitaria, consolidando così la leadership nel campionato.

Gabriel Tesini si conferma sul podio in seconda posizione, mentre Cristian Borelli è in terza posizione e conquista il primo podio nella sua giovane carriera al CIV. Il duo del AC Racing Team si prende il 4° ed il 5° posto: Gabriele Masarati precede Pierfrancesco Venturini, mentre Gionata Barbagallo è 6°.

MOTO3 | BARTOLINI ROMPE, STRADA SPIANATA PER PÉREZ SELFA

Gara 2 di Moto3 al CIV aveva tutti i presupposti per farci divertire con una bella battaglia tra il dominatore della categoria Vicente Pérez Selfa e l’arrembante Elia Bartolini. Il pilota italiano era caduto nella prima manche di Sabato, rimontando fino alla 2^ posizione con una pedana rotta. Il pilota del Lucky Racing Team ha cercato di rimanere col rivale spagnolo nella prima parte di gara, anche se con qualche difficoltà. Il sogno di una potenziale vittoria si è interrotto dopo pochi giri, quando la classica “fumata bianca” ha costretto Bartolini al ritiro. Vicente Pérez ha avuto così la strada spianata verso la quinta vittoria stagionale sulle sei gare finora disputate.

A 26″ dal vincitore c’è stata una splendida battaglia per gli ultimi due gradini del podio. A spuntarla, dopo una grande rimonta, è Erik Michielon: il pilota WE Race – SM POS Corse ha conquistato il primo podio di carriera grazie a ben due sorpassi nel solo ultimo giro di gara. Ancora una volta in terza posizione Leonardo Abruzzo, che si è conquistato l’ultimo gradino del podio ai danni di Cristian Lolli per soli 30 millesimi. Michele Amadori rimane fregato ancora una volta: arrivato a metà giro in piena lotta per il podio, il pilota Renzo Sandroni Racing ha subito un sorpasso aggressivo da parte di Michielon, retrocedendo fino al 5° posto.

SS300 | IERACI SEMPRE PIÙ DOMINATORE, VINCE ANCHE IN VOLATA

Bruno Ieraci continua il proprio momento di grazia, che coincide con l’inizio della stagione del CIV Supersport 300. Il pilota Kawasaki completa la seconda doppietta stagionale dopo quella ottenuta a Misano. L’asso di ProDina Racing riesce a battere in una splendida volata Matteo Vannucci, il pilota più di prospettiva del CIV Supersport 300. Nulla da recriminare per il pilota Yamaha, che è uscito in testa dall’ultima curva dopo uno splendido attacco alla “Roma“: purtroppo, grazie alla scia, l’attuale tabella tricolore ha messo le ruote davanti a Vannucci di soli 11 millesimi.

Alfonso Coppola, dopo aver sfiorato il podio ieri, riesce finalmente a stappare lo spumante precedendo Mattia Martella e Oscar Roldan Nuñez. È un ritorno sul podio per il pilota BR Corse, che ripaga così la fiducia ripostagli da parte del team. Emanuele Cazzaniga conclude in una solitaria 6^ posizione, dato che non è riuscito a riprendere il quintetto di testa. Giacomo Zannini, Michel Agazzi e Matteo Bonetti chiudono la top 10. Da segnalare il 12° posto di Sara Sanchez. Grazie al 2° posto in Gara 2 a Vallelunga, Vannucci si riprende la piazza d’onore in campionato ai danni di Roldan Nuñez: i due sono ora pari a 85 punti, ben 51 in meno rispetto a Ieraci.

