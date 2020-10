La punta della Honda si era presentato in gara-1 come leader del campionato 2020, salvo poi cadere proprio all’apertura del penultimo round del BSB a Donington Park versione GP. Una gara-2 incolore per lui ha fatto invece la fortuna di Brooke, che ora viaggia verso Brands Hatch con 14 punti sul compagno di squadra Iddon e con 16 su Glenn.

UN ERRORE CLAMOROSO

La scivolata è avvenuta proprio al primo giro di gara-1 di Donington Park GP 2020 del BSB per Glenn Irwin. Non poteva partire peggio il suo weekend, cosa che sicuramente avrà influenzato anche le prestazioni delle altre gare, fatto sta che un weekend flagellato dalla pioggia (con tutte e 3 le gare svolte la domenica), il maggiore degli Irwin passa da lepre a segugio nella classifica generale. Una gara-1 combattuta ha visto trionfare il fratello Andrew Irwin davanti al duo Ducati composto da Iddon e Brookes, con il secondo pilota Honda che è andatoa vincere con quasi due secondi di vantaggio sugli inseguitori.

GARA-2 NEL SEGNO DI BROOKES

Josh Brookes non si è certo lasciato pregare, ed ha sfruttato un momento di difficoltà del capolista per giocarsi tutte le carte a disposizione. L’alfiere Ducati si è difeso dagli attacchi di Jason O’Halloran riuscendo a beffare la Yamaha al traguardo di solo mezzo secondo, mentre Tarran Mackenzie non è riuscito ad inserirsi nella lotta tra i due. L’altra MCAMS Yamaha conclude terza al traguardo davanti a Gino Rea ed a Tommy Bridewell, in una gara flagellata da ben 9 ritiri tra cadute e noie meccaniche.

GARA-3, TARRAN MACKENZIE TORNA IN CIMA AL PODIO

Dopo le belle prestazioni degli ultimi weekend, finalmente Tarran Mackenzie riesce a portare a casa la vittoria in gara-3, proprio davanti ad un rinato Glenn Irwin che ha preferito però tenere un po’ di cautela dalla sua. Con Josh Brookes a chiudere il podio, è proprio l’australiano a ripartire da Donington alla volta di Brands Hatch da pilota al comando della classifica. Pochi spunti dagli avversari, con Kawasaki, Suzuki e BMW troppo distanti per poter inserirsi realmente nella lotta per le vittorie. La classifica ora vede Brookes davanti con 225 punti seguito da Iddon (Ducati, 209pt), G.Irwin (Honda, 207pt), O’Halloran (Yamaha, 206pt) e Mackenzie (Yamaha, 179pt). Appuntamento il 18 ottobre a Brands Hatch per la finale di campionato.

Alex Dibisceglia