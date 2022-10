Tre gare che sarebbero state tutte nel segno di Tom Sykes, quelle del BSB 2022 a Donington Park. Non fosse stato per l’errore di O’Halloran (che centra il pilota PBM Ducati in Gara-3), non ci sarebbe stata storia. Due podi per Ray che allunga e manca il titolo di 4 punti

GARA-1: SYKES VINCE LA PRIMA

L’apertura del BSB 2022 a Donington Park ha visto un Tom Sykes intoccabile per gli avversari andare a vincere con comodità Gara-1. Problema relativo per Bradley Ray, che doveva mantenere la seconda posizione per accumulare punti ma che invece ha dovuto cedere sul finale. A passarlo ci sono voluti (dopo molti sforzi) piloti del calibro di Jason O’Halloran e Peter Hickman, che vanno a completare il podio della prima gara in quest’ordine. Ray si accontenta della quarta piazza davanti a Glenn Irwin e Lee Jackson, allungando quindi sugli avversari diretti.

Yesterday’s race winner @TheRealTomSykes starts from third pic.twitter.com/SeKgJ2q6oU — Bennetts British Superbike Championship (@OfficialBSB) October 2, 2022

GARA-2: ANCORA SYKES SU RAY

La seconda gara del BSB 2022 a Donington Park ha nuovamente visto il duello tra Tom Sykes e Bradley Ray per la leadership. Questa volta però Bradley ha sicuramente dato più filo da torcere a Tom, mantenendo il contatto fino al 13° giro. Dietro di loro i fratelli Irwin hanno dato spettacolo insieme a Peter Hickman, con Glenn alla ricerca del podio per rimanere in gioco nello showdown. Alla fine il passo a suon di record della pista di Sykes ha piegato Ray, che si è dovuto accontentare della seconda posizione davanti a Glenn Irwin. Andrew Irwin conquista la quarta posizione davanti a Lee Jackson, aiutato dallo scontro tra Tommy Bridewell e Jason O’Halloran all’ultima curva ad entrare in top-5.

2/2 for @TheRealTomSykes can he do it in @bennetts_bike BSB race three at @DoningtonParkUK? pic.twitter.com/SDuKf4SUWg — Bennetts British Superbike Championship (@OfficialBSB) October 2, 2022

GARA-3: GLENN IRWIN SHOW, VINCE RAY

Start molto diverso per Gara-3 del BSB 2022 a Donington Park, con Jason O’Halloran voglioso di recuperare dopo i problemi dell’ultimo round. “O’Show” dopo il suo primo sprint ha però avuto molto da fare con i fratelli Irwin, che lo hanno relegato ai margini della top-5. Ma il peggio è arrivato al tentativo di Jason di passare Sykes, centrandolo in pieno al Melbourne Hairpin. L’incidente ha comportato l’ingresso della safety car e il recupero di O’Halloran in barella, fortunatamente senza conseguenze gravi per il pilota.

La gara è ripresa in due giri con Glenn Irwin al comando davanti a Ray ed Andrew Irwin, inseguiti da Buchan, Bridewell e Hickman. Il duello tra Brad e Glenn è durato fino a quattro giri dalla fine, quando la pedana poggiapiedi destra della Honda ha alzato bandiera bianca lasciando Glenn a lottare per il podio. Ne approfitta Ray che vince, seconda piazza per Andrew Irwin davanti al fratello che in qualche modo regola Bridewell e Buchan al traguardo. Ultimo appuntamento a Brands Hatch il 16 ottobre.

The moment @GIrwinRacing lost the foot peg but still salvaged a podium finish for @HondaRacingUK pic.twitter.com/SKvREnasjU — Bennetts British Superbike Championship (@OfficialBSB) October 2, 2022

Alex Dibisceglia

