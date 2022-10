Coppa Italia Velocità | Misano: incidente fatale nella 600 Pro

Il fine settimana a Misano della Coppa Italia si trasforma in tragedia a causa di un fatale incidente occorso nella categoria 600 Pro del Trofeo Italiano Amatori. Due i piloti coinvolti, Federico Esposto e Marco Sciutteri, inclusi nella dinamica che ha portato al tragico epilogo. Nonostante i tempestivi soccorsi non ce l’ha fatta Federico Esposto, 27enne romano deceduto in seguito alle ferite riportate nell’impatto. Grave Marco Sciutteri, trasportato all’Ospedale di Cesena.

IL COMUNICATO DELLA FMI (FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA)

A confermare, purtroppo, la scomparsa di Federico Esposto e le gravi condizioni in cui versa Marco Sciutteri sono sia la FMI (Federazione Motociclistica Italiana) sia il Trofeo Italiano Amatori. Le due parti hanno già emesso e condiviso i rispettivi comunicati, rendendo ufficiale la notizia della scomparsa di Federico Esposto. La Federazione, inoltre, non ha ancora definito e confermato la dinamica dell’incidente, la quale verrà analizzata nei prossimi giorni.

“Oggi, domenica 2 ottobre 2022 – così scrive la FMI – al Misano World Circuit, si è verificato un grave incidente, durante il secondo giro della gara della classe 600 Pro, Trofeo Italiano Amatori, inserita nel programma della Coppa Italia di motociclismo velocità. Il bilancio parla, purtroppo di un pilota deceduto, il romano Federico Esposto, 27 anni, e di un altro, Marco Sciutteri, residente a Bologna, 31 anni, trasportato in elicottero, in gravi condizioni, all’Ospedale di Cesena. Dopo l’incidente, la manifestazione, a cui partecipavano oltre 360 piloti impegnati in diversi challenge di carattere nazionale, è stata chiusa anticipatamente, in segno di rispetto. La FMI, il Misano World Circuit e l’organizzatore del Trofeo Italiano Amatori sono vicini alle famiglie dei piloti coinvolti.”

La speranza è quella di riportare il prima possibile delle buone notizie circa lo stato di saluto di Marco Sciutteri. Nel frattempo, l’intera redazione di LiveGP.it esprime le più sincere condoglianze nei confronti della famiglia, dei parenti e degli amici di Federico Esposto.

