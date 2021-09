Il BSB 2021 riparte da Snetterton 2021 dopo un dominio completo della Yamaha, che mette due volte in cima al podio Tarran Mackenzie e una Jason O’Halloran. Solo la Ducati di Tommy Bridewell riesce ad interporsi tra le R1 del team McAMS. Solo 5 giri in gara-3 per il volo di Buchan.

GARA-1: MACKENZIE VINCE, TUTTO IL PODIO IN UN DECIMO

Gara-1 del BSB 2021 a Snetterton ha visto la Yamaha di Tarran Mackenzie vincere, ma decisamente non con comodità. Per il pilota McAMS la competizione è stata così serrata che all’arrivo tra lui e Bridewell (2°) il distacco è stato di sessantanove millesimi, mentre quello da O’Halloran (3°) è stato di novantacinque. I primi tre però non sono stati mai da soli, con Josh Brookes e Lee Jackson che hanno contenuto il distacco a meno di un secondo dalla vetta. Più distante Ryan Vickers (sei secondi), che beffa un Peter Hickman decisamente meno competitivo rispetto a Cadwell Park.

GARA-2: O’HALLORAN BATTE MACKENZIE

Se Tarran Mackenzie aveva pensato di ottenere il “triplete”, ci ha pensato Jason O’Halloran a rompere le uova nel paniere al suo compagno di squadra. Il distacco anche questa volta è stato decisamente più contenuto, ossia 305 millesimi, ma questa volta il podio ha fatto un mestiere diverso. Tommy Bridewell (3°) è l’unico a mantenere il distacco al traguardo sotto il secondo, mentre Brookes (4°) arriva due secondi dopo il vincitore Jason. Quinto Gino Rea che agguanta la top5 con la sua Suzuki del team Buildbase davanti alla Kawasaki di Lee Jackson ed a quella di Ryan Vickers.

GARA-3: PAURA BUCHAN, GARA DI 5 GIRI

Gara-3 non è sicuramente andata come si potesse prevedere. La prima partenza ha avuto solamente nove giri di vita, quando la BMW di Buchan ha rotto il motore perdendo olio e facendo scivolare il proprio pilota. Coinvolti nell’incidente anche Lee Jackson ed Andrew Irwin, la gara è stata interrotta e ridotta a 5 giri. In questo marasma di sorpassi e controsorpassi è di nuovo Tarran Mackenzie a spuntarla, questa volta per meno di mezzo centesimo di secondo su Tommy Bridewell. Chiude il podio O’Halloran, davanti ad un rinnovato Gino Rea ed a Christian Iddon. Sesto Brookes, settimo Hickman, fuori dalla top10 i fratelli Irwin. Prossimo appuntamento questo weekend a Silverstone.

Alex Dibisceglia