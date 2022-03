L’ex BMW ufficiale WSBK fa il salto: Tom Sykes tornerà in madrepatria nel BSB, affiancando Josh Brookes sulle Panigale V4 di PBM Ducati. Prende il posto di Christian Iddon (passato a Buildbase Suzuki) e segue la stessa strada di Leon Haslam

BACK IN BSB

Si torna in madrepatria: Tom Sykes abbandona il mondiale Superbike per tornare nel BSB in pianta stabile. Per lui pronta la sella della Panigale V4 del Paul Bird Motorsport Ducati, che insieme a lui schiererà il campione 2020 Josh Brookes. Il suo posto è stato lasciato libero da Christian Iddon, non senza qualche sorpresa considerando le prestazioni di Brookes l’anno passato. Tom è stato “tagliato fuori” dal team BMW in favore di Scott Redding, ma non è l’unico a tornare nel proprio campionato nazionale, visto che anche Leon Haslam riparte proprio dal British Superbike con Kawasaki.

IL COMMENTO DI TOM SYKES

“Sono molto eccitato e motivato per questa grande opportunità di correre in BSB con la PBM. In termini di campionato nazionale, non si può avere di meglio: il livello della competizione è ovviamente alto e ci sono grandi talenti in griglia. Guiderò anche una Ducati per la prima volta nella mia carriera dopo aver guidato per altri cinque costruttori nella categoria Superbike. Questo da solo aggiunge più eccitazione e motivazione al piatto! Sarà anche interessante esplorare le diverse caratteristiche della moto in BSB con i diversi regolamenti tecnici. Infine, far parte di PBM e Ducati nel BSB e correre davanti al pubblico di casa mi rende davvero felice”.

LE PAROLE DI JOSH BROOKES

“Innanzitutto vorrei ringraziare Paul per avermi dato l’opportunità di correre di nuovo per la squadra. Mi piace correre con la Ducati e ora sono davvero ansioso che l’inverno finisca in modo da poter riprendere i test e concentrarci sul round di apertura del campionato! Voglio anche ringraziare tutti gli sponsor del team, perché insieme possiamo affrontare di nuovo questa lotta per il BSB“.

Alex Dibisceglia