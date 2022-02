L’ex WSBK Leon Haslam torna nel BSB con la Kawasaki del Lee Hardy Racing team. Il pilota di Ealing ritornerà sulla moto di Akashi con cui ha vinto il titolo in Gran Bretagna nel 2018 a scapito di Shakey Byrne

UN GRANDE RITORNO

Il ritorno del campione, questo si può dire per quanto riguarda “Pocket Rocket”. Titolato BSB nel 2018, Leon Haslam torna nel campionato inglese grazie all’accordo con Lee Hardy Kawasaki, proprio sulla moto che lo ha portato in cima alla classifica 4 anni fa. Leon ha già effettuato un test con la moto in configurazione British Superbike a Valencia, dimostrandosi estremamente veloce e pronto per la lotta per il titolo 2022. Sostituisce nel team Ryan Vickers per quella che sembra sia l’unica moto schierata dal team.

IL COMMENTO DI LEON HASLAM

“Sono super entusiasta di tornare nel campionato britannico e anche di tornare con la Kawasaki, in vista anche del collegamento al mio team dell’Affinity Sports Academy sostenuto dalla Kawasaki. Ho passato anni difficili nel WSBK, sarà fantastico ritornare davanti al mio pubblico di casa! Sono davvero fiducioso nella squadra che Lee Hardy ed i ragazzi hanno messo insieme per la stagione e il supporto che abbiamo per quest’anno. Non credo che avrò vita facile come nel 2018, ma allo stesso tempo non vedo l’ora di affrontare la sfida e sono davvero fiducioso che potremo riportare la Kawasaki a vincere nel campionato britannico”.

LE PAROLE DI LEE HARDY, TEAM PRINCIPAL

“Dopo la stagione incredibile del BSB dello scorso anno, sono lieto di annunciare il ritorno di Leon Haslam nella serie, unendosi a Lee Hardy Racing. Sono entusiasta di aver firmato un accordo con Leon che ha dimostrato di essere una risorsa importante per la squadra e non vediamo l’ora di costruire insieme una forte partnership. Entrambi abbiamo avuto un successo straordinario con il marchio Kawasaki. Leon ha vinto l’ultima volta il campionato nel 2018 con Kawasaki, e nello stesso anno il team Lee Hardy Racing è arrivato secondo dietro di lui con la stessa moto. Entrambi abbiamo stretto una grande alleanza con la casa di Akashi e io vediamo questa come un’incredibile opportunità per lottare di nuovo per il campionato. ”

Alex Dibisceglia

