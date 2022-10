Con una breve comunicazione da parte del British Superbike Championship, è stata purtroppo ufficializzata la morte di Chrissy Rouse. Il 26enne era rimasto vittima di un gravissimo incidente domenica scorsa a Donington nel corso di gara-3, quando dopo una caduta era stato investito da un concorrente alle proprie spalle.

Chrissy Rouse, originario di Newcastle-Upon-Tyne, dopo l’incidente era stato sottoposto ad un delicato intervento alla testa, a seguito del quale si trovava in una condizione di coma farmacologico. La notizia della sua scomparsa lascia attonito il paddock del campionato britannico, il quale ha comunicato in una nota diramata nel tardo pomeriggio il tragico avvenimento.

NESSUNA IMMAGINE DELL’INCIDENTE

L’incidente è avvenuto al primo giro di gara-3 all’altezza del tornante Goddard. Secondo le ricostruzioni della dinamica, Chrissy Rouse avrebbe fatto un highside, quindi sarebbe stato centrato in pieno da un pilota che lo seguiva. Le riprese TV non hanno mostrato nulla della dinamica.

LA COMUNICAZIONE UFFICIALE

Questa la comunicazione diramata dal British Superbike: “In seguito a un incidente durante la gara 3 del Bennetts British Superbike Championship a Donington Park (domenica 2 ottobre 2022), il concorrente Chrissy Rouse è caduto pesantemente nel primo giro della gara ed è stato inevitabilmente colpito da un pilota immediatamente alle sue spalle. Ha subito una grave ferita alla testa. La gara è stata interrotta ed è stato subito curato a terra dal team medico BSB prima di essere trasferito al centro medico del circuito.

E’ stato stabilizzato e messo in coma farmacologico indotto presso il centro medico prima di essere trasferito al Queens Medical Centre/ University Hospital di Nottingham per ulteriori valutazioni e trattamenti. Ha subito una procedura neurochirurgica di emergenza poco dopo il ricovero.

È con grande rammarico che dobbiamo annunciare che Chrissy Rouse di 26 anni, di Newcastle upon Tyne, è deceduto in seguito alle ferite riportate. Chrissy è morto in pace, circondato dalla sua famiglia in ospedale all’inizio di questo pomeriggio.

La famiglia di Chrissy desidera ringraziare tutti coloro che hanno espresso il proprio sostegno negli ultimi giorni. Desiderano altresì ringraziare tutti i commissari di percorso e i servizi medici che hanno profuso le migliori cure possibili a Chrissy. La famiglia chiede che venga rispettata la privacy in questo momento difficile, mentre cerca di affrontare una perdita devastante.

MSVR sta lavorando con il Coroner, la Polizia e il Motorcycle Circuit Racing Control Board per indagare sulle circostanze di questo tragico incidente. Le nostre più sentite condoglianze si estendono alla famiglia di Chrissy, agli amici e ai membri del team”.

Campione britannico Superstock 1000 nel 2020, quest’anno Rouse era tornato nel BSB con Crowe Performance BMW. La redazione di LiveGP.it esprime le proprie condoglianze alla famiglia e ai cari del pilota scomparso.

Giacomo Da Rold