Il giovane pilota BSB Chrissy Rouse si trova attualmente in gravi condizioni dopo un incidente occorsogli in Gara-3 a Donington Park. Un’ulteriore bruttissima notizia per il paddock del British Superbike, con il pilota numero 69 (alfiere del team Crowe Performance BMW) trasferito al reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Nottingham in uno stato di coma farmacologico.

L’incidente è avvenuto al primo giro della gara: in uscita dal tornantino Goddard, Chrissy Rouse è incappato in un brutto highside. Successivamente, un pilota che sopraggiungeva alle spalle di Rouse ha colpito lo sfortunato pilota. Le riprese televisive della regia britannica non hanno mostrato nulla, non avendo ripreso quasi niente, se non la fase iniziale dell’highside.

Il bollettino medico

Il primo comunicato firmato dal BSB recita: “Nella terza gara del Bennetts British Superbike Championship sul circuito di Donington Park di oggi (domenica, ndr), Chrissy Rouse è caduto pesantemente nel primo giro della gara, uscendo dal Goddards Corner. La gara è stata immediatamente interrotta. Chrissy Rouse ha subito un grave trauma cranico. E’ stato stabilizzato e messo in coma farmacologico presso il centro medico dal team della BSB prima di essere trasferito al Queens Medical Center/University Hospital di Nottingham per ulteriori indagini e cure.”

Nella mattinata odierna, nel bollettino diramato da BSB leggiamo: “Rouse ha subito una procedura neurochirurgica d’urgenza poco dopo il ricovero e rimane completamente sedato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva“.

Ricordiamo che Chrissy Rouse ha debuttato nel panorama del BSB nel 2018. E’ balzato agli onori delle cronache nel 2020, con la lotta per il titolo della classe National Superstock 1000 con il team Crowe Performance, gestito dal pilota di corse su strada Phil Crowe. Nel 2022 il passaggio sulla griglia BSB in sella ad una BMW M 1000 RR. Attualmente Rouse occupa il ventesimo posto in classifica generale ed ha ottenuto punti in sei occasioni. Il suo miglior risultato è un decimo posto in Gara 3 a Donington Park sul tracciato ‘National’.

Giacomo Da Rold