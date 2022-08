Danny Buchan ne conquista due, Bradley Ray una: sono queste le assegnazioni delle 3 gare del BSB 2022 a Cadwell Park. Per Ray anche due seconde posizioni, che lo lasciano come capoclassifica in vista di Snetterton. Bellissima la Superpole, paura per Dan Jones

SUPERPOLE: GIRO PAZZESCO DI RAY

Normalmente parliamo solo delle gare, ma per l’appuntamento del 2022 di Cadwell Park il BSB ci ha regalato una leggenda: la Superpole vecchio stile. Un solo giro, tutto o niente, proprio come agli albori del Mondiale Superbike. Ebbene su una Cadwell Park 2022 benedetta dal sole (condizione sine qua non per questa tipologia di qualifiche) il BSB ha visto Bradley Ray splendere. Il pilota OMG Yamaha ha letteralmente stupito i colleghi con il suo 1’25”457, ben due decimi e mezzo più veloce di Rory Skinner e di Lee Jackson, con i due alfieri Kawasaki a chiudere la prima fila. Ovviamente oltre allo spettacolo ci sono state alcune cadute nei primi 12, quelle di Ryan Vickers e di Andrew Irwin, traditi dalla troppa foga.

As we get set for @bennetts_bike BSB raceday here at @CadwellPark how about jumping onboard with @OMGRacingUK @BradRayRacing for the fastest ever lap of @CadwellPark during yesterday's @OmologatoOro Superpole#CadwellBSB pic.twitter.com/Uz5LZ8yDih — Bennetts British Superbike Championship (@OfficialBSB) August 29, 2022

GARA-1: RAY VINCE, DAN JONES STA BENE

Se in una condizione normale Gara-1 del BSB 2022 a Cadwell Park sarebbe stata concentrata sulla prestazione di Ray, il brutto incidente di Jones ha distolto l’attenzione dal risultato. Dan usciva dal Mountain poco dopo la scivolata di Lee Jackson, senza possibilità di evitare la Kawasaki del team FS-3 che giaceva a centro pista. Lo spaventoso incidente ha portato alla bandiera rossa e al trasferimento di Jones all’ospedale, avvenuto tramite elicottero. Fortunatamente le notizie giunte successivamente parlano solamente di clavicola fratturata e commozione cerebrale. Alla ripartenza, Bradley Ray è tornato in testa alla corsa, inseguito da un Rory Skinner che nonostante i numerosi tentativi si è dovuto accontentare della seconda piazza. A sostituire il compagno del pilota FS-3 Kawasaki sul podio ci si è messo Danny Buchan, che ha preceduto Jason O’Halloran e Tommy Bridewell sul podio della prima gara.

GARA-2: ALTRA BANDIERA ROSSA, BUCHAN IN CIMA AL PODIO

Nella seconda delle tre gare l’ennesima bandiera rossa ha rotto il divertimento a pochi giri dal termine. Fortunatamente questa bandiera non è derivante da incidenti gravi ma da una caduta, senza conseguenze, di Josh Brookes. Il pilota PBM Ducati si è trovato troppo inclinato nel salto del Mountain, perdendo il controllo della sua V4R e finendo a terra. Per sicurezza la direzione gara ha dichiarato la gara terminata assegnando la vittoria a Danny Buchan, che ha comandato integralmente la corsa. Segue un rimontante Bradley Ray, che sfiora la doppietta, a sua volta tallonato da Tommy Bridewell. Deludente O’Halloran, che dalla terza posizione guadagnata in corsa è sceso fino all’ottava, sorpassato da Haslam, Skinner, Glenn Irwin e Peter Hickman.

A crash at the Mountain for Brookes brings about the red flag – and the first win of the season for Buchan! #CadwellBSB pic.twitter.com/R4SYRJU1B0 — Eurosport (@eurosport) August 29, 2022

GARA-3: ANCORA BUCHAN CON MARGINE

Danny Buchan non si è accontentato della seconda gara, anche la 3 manche del BSB 2022 a Cadwell Park è stata sua. Ancora meglio, gli ultimi 18 giri del weekend sono stati comandati dal pilota BMW con costanza, arrivando ad avere un margine di un secondo e otto decimi su Bradley Ray, primo degli inseguitori. Terza piazza ancora per Tommy Bridewell, mentre le inquadrature sono state tutte per il duello tra Leon Haslam e Rory Skinner per la quarta posizione. Duello vinto dal veterano “Pocket Rocket”, ma non senza una certa fatica. Prossimo appuntamento con il British Superbike a Snetterton.

Danny’s Day 🙌 It’s a Monday to remember for Danny Buchan as he gets his second victory of the day!@OfficialBSB pic.twitter.com/Wtx3EbHQKO — Eurosport (@eurosport) August 29, 2022

Alex Dibisceglia

Leggi anche: MOTOGP | UFFICIALE: ENEA BASTIANINI IN DUCATI FACTORY CON BAGNAIA