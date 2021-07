Quella di Brands Hatch 2021 si è dimostrata una gara pazza per il BSB, ma al di sopra dei nomi dei vincitori (Mackenzie, O’Halloran ed Iddon) si parla soprattutto di Brad Jones e delle sue condizioni. Grande paura per il pilota di iForce Lloyd & Jones BMW, il quale ha subito un brutto incidente in Gara-1: ancora riservata la prognosi

GARA-1: BANDIERA ROSSA, POI TARRAN MACKENZIE

La prima metà di gara per quanto riguarda la manche inaugurale del weekend di Brands Hatch 2021 del BSB è stata interrotta per bandiera rossa proprio a causa dell’incidente di Jones. Brad, non inquadrato in quel momento, è scivolato alla Clark Curve, riportando ferite a testa, torace e bacino (qui gli aggiornamenti). Il restart, basato su una gara da 12 giri, ha visto Tarran Mackenzie trionfare per poco più di due decimi su Tommy Bridewell, seguito a sua volta da Christian Iddon. Quarto Danny Buchan su BMW, chiude la Top5 Jason O’Halloran.

GARA-2: JASON O’HALLORAN TORNA IN CIMA

La seconda gara del weekend ha visto il favoloso rientro di Jason O’Halloran, che torna finalmente in cima al podio e alla classifica generale. Bridewell ha dovuto accontentarsi nuovamente della seconda piazza, dopo essersi riagganciato al trio di testa. Terzo Tarran Mackenzie, con Buchan e Iddon nuovamente a completare la Top5. Sesta piazza per Rory Skinner, poi Lee Jackson e Glenn Irwin con la Honda.

GARA-3: ALTRA BANDIERA ROSSA, IDDON RIPRENDE LA LEADERSHIP

Le condizioni di Gara-3 sono state a dir poco incerte sin dall’inizio. Con asfalto umido, la partenza ha visto una griglia mista (per quanto riguarda le gomme) con Christian Iddon in grado di comandare la gara. Purtroppo la rottura della Suzuki GSX-R di Gino Rea ha comportato l’ennesima bandiera rossa del weekend, con restart di soli 7 giri per l’ultima gara. Con una manche cortissima, la battaglia ha premiato Christian Iddon che riprende la leadership del campionato, seguito a meno di un decimo da Mackenzie ed a sette decimi da O’Halloran. Buchan quarto, poi finalmente il campione in carica Josh Brookes che torna nella Top5 sopravanzando Glenn Irwin e Peter Hickman. Prossimo appuntamento il primo di Agosto a Thruxton.

Alex Dibisceglia