Brad Jones, pilota classe 1998 all’esordio quest’anno nel British Superbike, si trova ricoverato in coma farmacologico al Kings College Hospital di Londra, dopo la spaventosa caduta di ieri in Gara 1 a Brands Hatch.

Il portacolori Force Lloyd & Jones PR Racing BMW rimarrà strettamente monitorato nelle prossime 24/48 ore, in attesa di capire l’entità dei seri traumi riportati a testa, torace e bacino nell’incidente verificatosi durante il primo giro di gara all’altezza della Clark Curve.

Il paddock della Superbike britannica si è unito attorno al giovane vice iridato Supersport600 2020, attraverso una serie di messaggi d’incoraggiamento apparsi sui Social.

IL COMUNICATO MEDICO

“Brad Jones (iForce Lloyd & Jones BMW) è caduto ieri (sabato 24 luglio) nel corso del primo giro di Gara 1 del Bennetts British Superbike Championship a Brands Hatch.

La gara ha visto l’esposizione della bandiera rossa per assistere il pilota, con tutto lo staff medico presente a bordo pista. Sul posto il pilota era privo di sensi ed è stato trasferito al centro medico del circuito, per poi essere trasferito in elicottero al Kings College Hospital di Londra.

Rimarrà in coma indotto per 24/48 ore dopo aver subito gravi lesioni alla testa, al torace e al bacino e sta ricevendo tutte le cure necessarie. MSVR è in contatto diretto con la famiglia, che desidera estendere i suoi ringraziamenti per tutto il supporto che sta ricevendo dal BSB Medical Team e ai commissari di Racesafe che hanno assistito Brad. Ulteriori informazioni saranno rilasciate quando possibile. Non sono previsti ulteriori aggiornamenti nelle prossime 48 ore.”

Ulteriori notizie saranno pubblicate non appena disponibili.

