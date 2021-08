IL BOLLETTINO

“Brad Jones (iForce Lloyd & Jones BMW), il quale ha subito diverse lesioni in seguito ad un incidente nel corso della prima gara del Bennetts British Superbike a Brands Hatch dello scorso 24 luglio, resta tuttora al King’s College Hospital di Londra. Jones è stato trasferito dall’unità di terapia intensiva al reparto. Respira senza assistenza, autonomamente, è sveglio e può parlare con i componenti della sua famiglia. Seppur ancora confuso, sta progressivamente migliorando. Ci sono valutazioni neurologiche in corso. Brad e la sua famiglia sono in attesa delle diagnosi più recenti, così da poter iniziare a pianificare un percorso di riabilitazione“.