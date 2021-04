Alex Zanardi è cosciente e le sue condizioni sono in costante miglioramento. Lo fa sapere Niccolò, figlio del pilota e campione paralimpico italiano, in un’intervista rilasciata al quotidiano Repubblica. Attualmente Zanardi è ricoverato in un centro specializzato a Padova, dove sta recuperando dal tremendo incidente che l’ha visto protagonista a giugno 2020, quando il destino ancora una volta si è preso gioco di lui.

Le dichiarazioni

“Papà è cosciente già da un po’ di tempo, ormai da alcuni mesi. Piano piano le sue condizioni stanno migliorando. Sono piccoli passi. Ma sappiamo che è un percorso lungo, ci vorrà molto tempo. Nessuno sa dirci cosa potrà tornare a fare. Sta migliorando sì, ma sappiamo che si tratta di un percorso molto lungo. In questi mesi non gli abbiamo mai fatto mancare il nostro sostegno e il nostro affetto.”

L’incidente

Nel giugno 2020 Alex Zanardi era impegnato in una staffetta in handbike dallo scopo benefico. Arrivato nei pressi di Pienza, il campione ha perso il controllo della sua handbike sbandando e urtando contro un camion che transitava nella corsia opposta.

Trasportato d’urgenza in ospedale, le condizioni di Alex Zanardi sono apparse subito critiche, ma ancora una volta il campione ha lottato tra la vita e la morte ed è riuscito a sopravvivere.

Le prime notizie incoraggianti sono arrivate lo scorso dicembre, e definivano il pilota vigile e in grado di riconoscere i familiari e stringere la mano a comando. Le ultime dichiarazioni di suo figlio contribuiscono a tenere accesa la speranza.

La Procura di Siena ha chiesto l’archiviazione per il camionista, imputato per lesioni colpose, in quanto non ci sarebbe nesso tra la condotta del conducente del mezzo pesante e l’incidente che ha causato le gravissime lesioni al pilota e campione italiano.

Beppe Dammacco

Leggi anche: Alex Zanardi sulla via della ripresa: il migliore regalo di Natale