STORICA TRIPLETTA

Un impresa storica quella ottenuta da uno straordinario Andrea Kimi Antonelli, che si aggiudica tutte e tre le gare nel weekend di Hockenheim valido per il campionato ADAC F4. Il giovane talento del team Prema e junior driver Mercedes è infatti il secondo pilota nella storia della serie a riuscire a conquistare tutte le competizioni del weekend, dando ancora una volta dimostrazione, semmai ce ne fosse bisogno, del suo grande talento.

Il weekend era già partito alla grande per Kimi Antonelli quando sabato, oltre ad ottenere la pole in entrambe le sessioni di qualifica, ha conquistato gara-1 a Hockenheim. Una domenica che lo ha visto protagonista anche in gara-2, dove grazie ad una grande partenza si è messo alle spalle Camara e Barnard per involarsi verso una facile vittoria. Ma il bello doveva ancora arrivare. Avendo avuto in gara-1 e gara-2 il “vantaggio” di partire dalla pole position, Antonelli ha siglato l’impresa più grande in gara-3, dove per la regola della griglia invertita è scattato dall’ottava casella in griglia.

Questo non ha scoraggiato il nostro Kimi che, sorpasso dopo sorpasso e con la complicità di una safety car che ha ricompattato il gruppo al quinto passaggio, è riuscito a risalire fino alla prima posizione siglando l’attacco decisivo su Amand al decimo giro, andando così a prendersi di forza la terza vittoria del weekend. L’ennesima dimostrazione di un talento cristallino che sta dimostrando di crescere e maturare ad una velocità impressionante.

IN PISTA ANCHE BADOER E SPINA

Da segnalare anche la presenza ad Hockenheim dei nostri portacolori Brando Badoer ed Alfio Spina. Badoer ha ottenuto come miglior risultato una nona posizione in gara-1, mentre Spina ha vissuto un fine settimana più complicato non riuscendo ad andare oltre la quindicesima piazza. Ci sarà sicuramente occasione di rifarsi per i nostri talenti, considerato che la partecipazione all’ADAC F4 per loro deve essere soltanto un’allenamento in vista dell’Italian F4 Championship, campionato che li vedrà di nuovo impegnati nel fine settimana del 5 giugno a Misano.

LE DICHIARAZIONI DI ANTONELLI

Al termine dello straordinario weekend di ADAC F4 ad Hockenheim, Kimi Antonelli ha dichiarato: “Sono entusiasta delle vittorie. E’ incredibile essere riuscito a vincere gara-3 nonostante la regola della griglia invertita, non ho mai mollato. Questo weekend mi regala una grande fiducia per il futuro”.

Julian D’Agata