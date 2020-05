Circus! – Puntata 298

IN DIRETTA 🎥 Circus! – Puntata 298🟢 Dopo gli organizzatori dei campionati nazionali, questa sera diamo spazio alle voci degli autodromi e di ACI Sport, nel percorso verso la ripartenza. In nostra compagnia:✅ Gian Carlo Minardi (Presidente Commissione Velocità ACI Sport)✅ Umberto Andreoletti (Operations Director Monza Eni Circuit)✅ Mario Altoé (Adria International Raceway)✅ Michele Orione (Circuito Tazio Nuvolari)Multistreaming with https://restream.io/

