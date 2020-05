Un appuntamento unico nel proprio genere, che ha visto gli organizzatori dei principali campionati italiani ritrovarsi su LiveGP.it per una tavola rotonda sul tema della ripartenza. Questo è quanto avvenuto nel corso della puntata 297 di ‘Circus!’, il talk-show dedicato alle quattro ruote che nella serata di Lunedì 4 Maggio è stato il vero e proprio salotto del motorsport italiano. Un confronto utile e costruttivo, nell’attesa che i motori possano finalmente tornare ad accendersi sugli autodromi del nostro Paese.

GLI OSPITI

A presenziare nel corso della serata, condotta dal direttore di LiveGP.it Marco Privitera all’interno dello studio virtuale, sono stati i seguenti organizzatori: Luca Panizzi (Formula X Italian Series), Piero Longhi (Topjet F2000 Italian Trophy), Giordano Giovannini (Trofeo Super Cup), Sergio Peroni (PeroniRace Group), Massimo Arduini (EQ Smart Fortwo E-Cup) e Andrea Scorrano (Time Attack Italia).

I TEMI TRATTATI

L’incontro si è posto come obiettivo quello di consentire ai vari promoter di esprimere il proprio punto di vista in merito all’attuale situazione del motorsport italiano, attraverso tre temi cardine. In primo luogo, ognuno ha parlato del proprio campionato e delle ipotesi relative alla ridefinizione dei calendari 2020. Subito dopo, la discussione si è spostata sulle rispettive criticità da affrontare in un periodo così delicato, insieme alle proposte per una ripartenza delle attività in tempi brevi. Infine, la parte conclusiva degli interventi ha visto gli ospiti rivolgere un messaggio aperto ai team e ai piloti dei propri campionati, dando loro appuntamento in pista non appena sarà possibile.

La puntata (seguita in diretta da migliaia di spettatori sui canali Social di LiveGP.it) intende essere solo il primo di una serie di appuntamenti attraverso cui la nostra testata giornalistica intende dare voce e spazio alle variegate realtà del motorsport italiano, con l’obiettivo di fornire il proprio contributo nel dibattito verso il ritorno in pista.