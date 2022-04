Tutto è ormai pronto per il debutto del Campionato Italiano Gran Turismo a Monza, con i team Ferrari che annunciano i propri equipaggi. Tanti i nomi altisonanti che si sfideranno sia nella Sprint che nella serie Endurance, che invece scatterà a metà maggio a Pergusa.

Agostini e Vebster con Easy Race

Il campione in carica della Sprint 2021 Riccardo Agostini cambia casacca e vettura, passando da Audi Sport Italia a Easy Race, alla guida della Ferrari 488 Evo GT3. Un salto non da poco per il pilota veneto, che farà coppia con Daniel Vebster, campione in carica della GT Cup sempre alla guida della vettura di Maranello con Francesca Linossi.

“Tornare a guidare una Ferrari mi evoca ricordi bellissimi, anche in vista del ritorno del Marchio nel Mondiale Endurance la prossima stagione”, ha dichiarato un raggiante Agostini. Stesso umore per lo svedese, che potrà scendere in pista e lottare per la classifica assoluta in questa stagione. Per quanto riguarda la GT Cup, invece, il team schiererà una compagine totalmente nuova formata da Mazzola e Coluccio.

Saranno due le 488 portate in pista dal team AF Corse, anch’esso in corsa per la conquista del titolo. Alessandro Cozzi sarà al via da solo, mentre Angelo Negro condividerà l’abitacolo con il cinese Hullin Han. Cozzi al suo attivo ha già una vittoria a Imola nel GT Cup in coppia con Sernagiotto, mentre Negro arriva direttamente dall’esperienza sulla Lamborghini Huracan.

Galbiati al via con Antonelli Motorsport

Doppio impegno per Kikko Galbiati, che sicuramente sarà un avversario difficile da affrontare per gli equipaggi Ferrari. Il pilota lombardo sarà al via in entrambe le serie in coppia con il tedesco Florian Scholze alla guida della Mercedes AMG GT3 del team Antonelli Motorsport. La compagine bolognese ha anche annunciato il secondo equipaggio che prenderà il via dello Sprint, composto dai debuttanti Emidio Pesce e Jos Rappange.

Come già preannunciato, è ufficiale l’arrivo di Timo Glock sulla nuova BMW M4 del team Ceccato Racing, in coppia con l’altro alfiere ufficiale della Casa dell’Elica Jens Klingmann. I due tedeschi lotteranno per l’assoluta nello Sprint, mentre la vettura sarà affidata a Comandini-Fascicolo-Nilsson per quanto riguarda l’Endurance.

Annunciato anche la lineup di Imperiale Racing

A poco più di una settimana dal via, infine, è arrivato l’annuncio degli equipaggi che si metteranno alla guida delle due Lamborghini Huracan del team Imperiale Racing. La squadra di Mirandola ha deciso, perlomeno per quanto riguarda la propria crew di punta, di seguire la via della continuità rispetto al lavoro svolto fino ad ora.

La prima Lambo sarà infatti affidata ad Aberto di Folco e Stuart Middleton, che già lo scorso anno hanno dimostrato di poter essere con i primi a giocarsi il titolo. “Sono molto soddisfatto di poter continuare la mia avventura con il team, si tratta di un ambiente altamente professionale”, ha commentato il ventiseienne pilota romano, ormai un veterano del team emiliano. La seconda vettura, invece, sarà affidata al lituano Paul Agust, già protagonista la scorsa stagione con il team emiliano.

Anche la compagine Nova Race ha annunciato il proprio equipaggio. Saranno Guidetti e Moncini, entrambi portacolori di Jas Motorsport, a portare in pista la Honda NSX GT3, che già la passata stagione ha fatto molto bene sulla pista brianzola.

Tutto è pronto, dunque, per il primo round stagionale di Monza, con i team e le Case pronte a darsi battaglia in pista. Ferrari, Mercedes, Audi, BMW, Lamborghini, il meglio delle competizioni a ruote coperte si sfiderà negli otto appuntamenti del Tricolore GT.

Nicola Saglia